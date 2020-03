Bei einer feierlichen Preisverleihung erhielt die hansgrohe Küchenarmatur Aquno Select M81 in Frankfurt am Main die Auszeichnung „KüchenInnovation des Jahres®“ 2020 in Gold. Den Preis nahmen Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe, Jan Heisterhagen, Vice President Produktmanagement, sowie Lydia Rombach, Teamleitung Produktmanagement Küche, entgegen.

Die unabhängige Initiative LifeCare lobte den international anerkannten Preis für besonders verbrauchergerechte Produkte bereits zum vierzehnten Mal aus. Insgesamt erhielten 28 Produkte die Auszeichnung „KüchenInnovation des Jahres®“ 2020, zehn Produkte sicherten sich in ihrer Kategorie die höchste Gesamtbewertung damit den „Golden Award – Best of the Best“, darunter die Küchenarmatur Aquno Select M81 von hansgrohe.

„Das gesamte Team ist unheimlich stolz darauf, mit der Auszeichnung Kücheninnovation des Jahres 2020 in Gold geehrt zu werden. Aquno Select M81 ist ein ganz neues Gesamtkonzept für einen effizienten Wasserworkflow in der Küche. Eine Küchenarmatur für ambitionierte Feinschmecker, für die Kochen mehr ist als das bloße Zubereiten von Speisen“, freut sich Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe.

hansgrohe Aquno Select M81 – Wellness für Obst und Gemüse

Mit der neuen Küchenarmatur Aquno Select M81 präsentiert hansgrohe ein neues Gesamtsystem aus unkonventionellem Produktdesign gepaart mit innovativer Strahl-Technologie und maßgeschneidertem Zubehör – für ambitionierte Feinschmecker, für die Kochen mehr ist als das bloße Zubereiten von Speisen.

Aquno – das integrierte Gesamtsystem aus „Aqua“ (Wasser) und „Unit“ (Einheit) – macht eine zukunftsweisende Interaktion mit Wasser in der Küche erlebbar und bietet durch das clevere Gesamtkonzept je nach Einsatzgebiet passend darauf abgestimmte Strahlarten und Funktionen. Erstmals werden Laminar- und Brausestrahl an der Ausziehbrause um eine dritte, flächige und besonders sanfte Strahlart ergänzt, die aus dem integrierten Grundkörper entspringt. Die Strahlart SatinFlow besteht aus vielen Einzelstrahlen, die eine softe und doch dichte Flächigkeit bilden. Die Strahlen legen sich spritzfrei um Lebensmittel, Hände und Gegenstände und sorgen für eine gleichmäßige Benetzung mit Wasser.

Der Grundkörper im unteren Armaturenbereich fungiert als „Dusche“ für Obst und Gemüse, denn der integrierte breite Strahl sorgt dank langem, flächigem Auslauf sowie neuartiger Anordnung und Anzahl der Strahldüsen für eine merkbar sanftere Verteilung der Wassertropfen. So werden Lebensmittel wesentlich schonender, dabei aber äußerst effektiv gereinigt. Mit dem im Paket enthaltenen Multifunktionssieb, das genau unter den Strahl passt, sorgt das System für einen einfachen und effizienten Workflow an der Spüle.

Kücheninnovation des Jahres

Die jährliche Verleihung des Konsumentenpreises »KüchenInnovation des Jahres®« hat zum Ziel, besonders verbrauchergerechte Produkte hervorzuheben und so konkrete Impulse für Kaufentscheidungen zu geben. Es gibt nur einen Weg, ein Produkt in seiner Gesamtheit objektiv zu beurteilen: Die Bewertung sowohl durch Experten als auch durch den Verbraucher selbst. Transparent, unabhängig, glaubwürdig.

Eine Expertenjury wählt im ersten Schritt die herausragenden Produkte je Kategorie mithilfe eines standardisierten Prüfverfahrens aus. Die so nominierten Produkte sind für das ausschlaggebende Verbrauchervotum zugelassen. Wie sehr ein Produkt den Konsumentenwünschen entspricht, kann der Verbraucher selbst am besten beurteilen. Deshalb entscheidet im zweiten Schritt seine Meinung über die begehrte Auszeichnung. Mittels repräsentativer Befragung durch das anerkannte Marktforschungsinstitut K&A BrandResearch bestimmt der Konsument die beliebtesten Produkte. Den durch Jury und Verbraucher ausgewählten Preisträgern wird die Auszeichnung »KüchenInnovation des Jahres®« verliehen.