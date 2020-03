Sie sind engagiert, belastbar und verstehen es, Handwerker von unseren Produkten zu überzeugen.

Hauptaufgaben

Sie begeistern Handwerker von unseren Produkten und Systemen. Durch überzeugende Präsentation unserer Produktvorteile - in kaufmännischer und technischer Hinsicht - sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden unsere Produkte in konkreten Bauvorhaben einsetzen. So optimieren Sie die Nachfrage unserer Produkte und Systeme. Durch die Vorbereitung und Durchführung von Kundenveranstaltungen pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen und gewinnen neue Kunden hinzu.

Profil

Sie sind Sanitär-, Heizungsbaumeister (m/w/d) oder -Techniker (m/w/d) und bringen idealerweise eine Zusatzqualifikation als Betriebswirt (m/w/d) des Handwerks mit. Außendiensterfahrung und fundiertes Fachwissen im Bereich Haus-/Versorgungstechnik erleichtern Ihnen den Einstieg bei uns. Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung sind Ihre persönlichen Pluspunkte. Ihr Wohnort liegt idealerweise in der Region.

Bewerbung

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.



Kontakt

Geberit Vertriebs GmbH

Thomas Klaffke

HR Business Partner

88630 Pfullendorf

+49 7552 934 7908