Dies gelingt durch das Material Marmor-Polymerharz: Es speichert die Wärme, was an den Füßen als wohltuend empfunden wird. Die matt schimmernde Oberfläche wertet die Duschwanne zusätzlich auf. Vier Farben stehen zur Verfügung – Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein.

Die neue Serie punktet zudem mit ihren flexiblen Einbaumöglichkeiten. Eine Duschwanne lässt sich direkt auf dem Boden montieren, bodengleich oder höhenverstellbar auf Füßen. Sie weist mit 40 mm Höhe eine große Stabilität auf.

Duschwelten bietet die Wannen in quadratischer und rechteckiger Form an. Als Größen werden genannt: 90, 100 und 120 cm im Quadrat sowie elf Varianten von 75 x 100 bis zu 100 x 140 cm im Rechteck. In die Fläche ist ein Ablauf integriert, der ebenfalls in Steinoptik ausgeführt ist. Das Material lässt sich leicht reinigen.

Weitere Informationen rund um das Portfolio sind auf der Duschwelten-Website erhältlich.