„Hey Boss, ich will mehr Geld“. Der Songtext von Gunter Gabriel aus den 70er Jahren hat wieder Konjunktur. Im Werben um die besten Monteure ist selbstverständlich auch die Bezahlung ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor.

An der Schweizer Grenze hat sich ein Monteur bei seinem früheren Chef gemeldet und ihm bedeutet, dass er nach acht Jahren als Monteur in der Schweiz gerne ins Unternehmen (im äußersten Süden Baden-Württembergs) zurückkommen möchte. Nachdem er in der Schweiz bis dato 29 Euro/Stunde verdiente, machte er einen Stundenlohn von 24 Euro/Stunde zur Voraussetzung. Der Unternehmer, welcher ständig seine besten Monteure an Schweizer Unternehmen verloren hatte, akzeptierte den Wunsch des Mitarbeiters.

Als erste Konsequenz daraus wurde das Lohngefüge im gesamten Monteurteam angepasst. Im nächsten Schritt stellte das Unternehmen entschlossen auf Arbeitswerte um, so dass das betriebswirtschaftliche Gleichgewicht wiederhergestellt werden konnte. Im Kundendienst kostet die Kunden ein Arbeitswert mit 15 Minuten 19 Euro. Damit liegt das Unternehmen im KD-Sektor nun bei einem Stundenverrechnungssatz von 76,00 Euro.

Der SHK-Unternehmer bilanzierte nach nun einem halben Jahr: „Die Einführung der Arbeitswerte hat weder bei unseren Monteuren noch bei unseren Kunden ein Problem bedeutet. Selbst Versicherungen haben die Umstellung auf Arbeitswerte akzeptiert.“

Wie lange wollen Sie mit der Umstellung auf Arbeitswerte noch warten?

Im HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching in Ihrem Unternehmen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre auf Sie zugeschnittenen Werkzeuge zur Einführung von Arbeitswerten.

Besonders erfreulich: diese HaZweiOh-Beratungsmaßnahme wird mit 50% gefördert. Wir unterstützen Sie selbstverständlich bei der Zuschussbeantragung.

Fordern Sie unverbindlich hier Ihre Infos zum Coaching „Arbeitswerte SHK“ an.