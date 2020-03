Hochinnovative Wärmepumpe heizt und kühlt gleichzeitig

In diesem Frühjahr führt Viessmann eine Vielzahl neuer Produkte, digitaler Services und Dienstleistungen in den Markt ein. Durch die Verschiebung der Fachmessen Light + Building in Frankfurt und der SHK Essen auf den Spätsommer gibt es jedoch keine Möglichkeit, diese Neuheiten zeitnah einem breiten Publikum zu präsentieren. Deshalb findet sich hier in komprimierter Form alles Wesentliche, was Viessmann auf diesen Messen gerne mit seinen Partnern aus dem Fachhandwerk geteilt hätte. Umfassendere Informationen über alle Neuheiten enthält die Pressemappe, die zum Download bereitsteht.

Integriertes Viessmann Lösungsangebot um zahlreiche Neuheiten erweitert

Viessmann hat sich vom Hersteller von Wärmesystemen zu einem Lösungsanbieter für den kompletten Lebensraum – innerhalb und außerhalb des Gebäudes – gewandelt. Dafür entwickelt das Unternehmen Klima- und Kühllösungen, die die Umgebung der Menschen mit der optimalen Raumtemperatur, mit Warmwasser, Energie und guter Luftqualität zukunftssicher versorgen. Das Integrierte Viessmann Lösungsangebot, das Produkte und Systeme über Konnektivität und Plattformen nahtlos mit digitalen Services und Dienstleistungen verbindet, wurde jetzt um zahlreiche Neuheiten erweitert.

Produkte und Systeme

Das Fundament ist das Komplettprogramm für Wärme, Kühlung und Lüftung. Hier bietet Viessmann Produkte und Systeme für das ideale Raumklima, unter Einbindung der jeweils richtigen Energieträger im privaten, gewerblichen und industriellen Umfeld. Neu in diesem Jahr sind unter anderem:

● Gas-Wand- und Kompaktgeräte der neuen Vitodens 200er-Generation

Die neuen Gas-Brennwertgeräte überzeugen durch beispielgebendes Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Brennwertnutzung. Anlagenbetreiber und Fachhandwerker erhalten damit einen echten Mehrwert: einfache Bedienung, eine innovative Regelung mit integriertem WLAN für die komfortable Steuerung per ViCare App, erhöhte Sicherheit durch die Möglichkeit der Fernwartung durch einen ausgewählten Fachpartner mit Vitoguide und nicht zuletzt eine hocheffiziente, umweltschonende und zugleich zuverlässige Gas-Brennwerttechnik.

● Neue Wärmepumpen für das klimaschonende Heizen

Mit moderner Inverter-Technologie ist die neue Generation der Vitocal 300-G eine der effizientesten Lösungen für den Neubau und die beste Wahl für den Austausch von älteren Sole/Wasser-Wärmepumpen. Der leistungsgeregelte Kältekreis passt die Heizleistung an den aktuellen Wärmebedarf des Hauses an. Dadurch kommt es gegenüber herkömmlichen Wärmepumpen zu deutlich weniger Start/Stopp-Zyklen und über das Jahr betrachtet zu einer höheren Effizienz.

● Hochinnovative Großwärmepumpe Vitocal 300-A Pro zum gleichzeitigen Heizen und Kühlen

Gleichzeitig hocheffizient heizen und kühlen, mit klimaschonendem natürlichem Kältemittel und besonders leise – wer zur Deckung größerer Heiz- und Kühllasten eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung sucht, kommt an der hochinnovativen Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A Pro nicht vorbei. Mit vier Leistungsgrößen von 79 bis 316 Kilowatt Heiz- bzw. 77 bis 307 Kilowatt Kühlleistung erfüllt die in Serie gefertigte Großwärmepumpe die Anforderungen für große Wohngebäude, Quartiere, Gewerbe und Industrie.

● Vakuum-Röhrenkollektor für solarthermische Großanlagen

Die Nutzung solarthermischer Großanlagen für die Nah- und Fernwärmeversorgung nimmt in Deutschland und seinen Nachbarländern deutlich zu. Viessmann bietet dafür den neuen, speziell für Großanlagen konzipierten Vakuum-Röhrenkollektor Vitosol 200-T, Typ SPX, an. Im Rahmen von Turnkey-Verträgen werden auch komplette Anlagen durch Viessmann realisiert – von der Planung über die Errichtung und Inbetriebnahme bis hin zum Service.

● Modular aufgebauter Hybrid-Stromspeicher Vitocharge

Wechselrichter und bis zu drei Batterie-Einheiten sind in einem Gerät vereint. Dadurch muss bei der Neuanschaffung eines Energiesystems nicht in einen separaten Wechselrichter investiert werden. Zugleich ist der neue Vitocharge so flexibel, dass er auch als Wechselstrom-gekoppelter Stromspeicher zu einer bestehenden Photovoltaikanlage oder ausschließlich als PV-Wechselrichter – ohne Batterien – genutzt werden kann. Die spätere Nachrüstung mit Batterien ist jederzeit möglich.

Konnektivität und Plattformen

Wesentliches Element des Integrierten Lösungsangebots ist die Konnektivität. Bestehende Anlagen bis zurück ins Baujahr 2004 können über Vitoconnect, die neue Produktgeneration direkt über "Connectivity Inside" verbunden werden. Damit ist jede Viessmann Anlage upgradefähig. Über die Plattform wibutler werden alle wesentlichen Anwendungen im Haus intuitiv vernetzt, ganz gleich ob von Viessmann oder vielen anderen Herstellern.

● Plattform für die intelligente Vernetzung von Wohn- und Lebensräumen

wibutler bietet damit genau die Lösungen, die Haus- und Wohnungsbesitzer wünschen: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Die herstellerübergreifende Vernetzung der verschiedenen Geräte ermöglicht die intelligente Steuerung des gesamten Zuhauses über eine einzige App – von der Beleuchtung über Systeme zur Gebäudesicherung bis hin zur Heizung. Ab sofort sind auch alle Vitodens Gas-Brennwertgeräte mit Optolink-Schnittstelle mit wibutler kompatibel.

● GridBox 2.0: Transparentes Energie-Management

Die GridBox erhöht den Eigenstromverbrauch durch intelligente Steuerung von Stromerzeugung, -speicherung und -verbrauch. Als zentrale Plattform für die Verbindung von Photovoltaikanlage, Stromspeicher, elektrischer Wärmeerzeugung und der Ladesäule für das Elektro-Fahrzeug optimiert sie die Energieflüsse und sorgt für Transparenz.

Digitale Services

Digitale Services ergänzen das Angebot an Produkten und Plattformen und unterstützen die Nutzer bei der Steuerung sowie die Fachpartner bei Inbetriebnahme und Service der Anlagen.

● S ervice-Assistent: Wartung, Fehlerdiagnose und Ersatzteiltausch einfach und zeitsparend erledigt

Der neue Service-Assistent ist ein professionelles Tool für die Wartung von Wärmeerzeugern mit der neuen Elektronik-Plattform. Übersichtlich werden “Störung”, “Warnung”, “Wartung”, “Information” und “Status” angezeigt. Zurückliegende Vorfälle werden chronologisch aufgelistet. Besonders hilfreich für den Fachpartner ist auch die detaillierte Anleitung zum Austausch von Ersatzteilen. Das Abnahmeprotokoll dokumentiert die ausgeführten Arbeiten.

● Vitoscada: Innovatives Cloud-basiertes Online-Monitoring für multivalente Energiesysteme

Das intelligente Management von Energieströmen zwischen Erzeugern und Verbrauchern ist der Schlüssel zum effizienten Einsatz verschiedener Energieträger. Die innovative Weblösung Vitoscada ermöglicht Anlagenbetreibern und Fachpartnern die umfassende transparente Visualisierung multivalenter Energiesysteme bis hinunter zur einzelnen Anlagenkomponente.

Dienstleistungen

Als vierte Ebene des Integrierten Lösungsangebots bietet Viessmann eine zunehmende Zahl von Dienstleistungen an.

● Viessmann Wärme: Ohne Investitionskosten einen modernen Gas- bzw. Öl-Brennwertkessel oder eine Wärmepumpe installieren

Das Mieten einer Heizungsanlage ist die Alternative zum klassischen Kesselkauf. Hierbei schließt der Eigenheimbesitzer oder der Vermieter eines (Mehrfamilien)-Hauses mit Viessmann Wärme einen Vertrag und profitiert dabei von 0 Euro Investitionskosten und vollumfänglicher Garantie auf die Wärmeerzeugungsanlage. Neben Gas-Brennwertgeräten der neuesten Generation bietet Viessmann Wärme nun auch Öl-Brennwertkessel und Wärmepumpen an.

● ViShare Energy Community der Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG

Private Stromproduzenten werden Teil der Energy Community der Viessmann Gruppe und beziehen günstigen 100% Ökostrom. Strom, Wärme und Mobilität können vollständig nachhaltig erzeugt bzw. genutzt werden. Mit der ViShare Flatrate wird die Entscheidung für das eigene Energiesystem so einfach und so planbar wie nie. Der Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG (DES), ein 100 prozentiges Tochterunternehmen der Viessmann Group.