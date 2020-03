Karl Spachmann (61) ist seit 1997 für die Geberit Gruppe tätig. Bis 2011 führte er die deutsche Vertriebsgesellschaft von Geberit. Seither war er als Mitglied der Konzernleitung verantwortlich für den Konzernbereich Vertrieb Europa. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken Karl Spachmann ganz herzlich für seinen grossen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gruppe und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 hat der Verwaltungsrat der Geberit AG Clemens Rapp zum Leiter des Konzernbereichs Vertrieb Europa ernannt. Clemens Rapp (38) schloss 2005 sein Masterstudium in Internationalen Wirtschaftswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (AT) ab. Nach ersten beruflichen Stationen bei Hilti, wechselte er 2009 als Leiter des technischen Vertriebs zur österreichischen Vertriebsgesellschaft von Geberit, bei der er 2012 die Geschäftsführung übernahm. Seit Januar 2015 führt er als Vorsitzender der Geschäftsleitung die Vertriebsgesellschaft des bedeutendsten Geberit Marktes Deutschland mit über CHF 900 Mio. Jahresumsatz. Clemens Rapp hat den deutschen Markt von Geberit in den letzten fünf Jahren unter herausfordernden Rahmenbedingungen erfolgreich weiterentwickelt, das Keramikgeschäft integriert und damit die Basis für künftiges Wachstum gelegt. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Clemens Rapp einen Manager mit einem hervorragenden Leistungsausweis im Vertrieb und profunden Kenntnissen der Sanitärbranche für die Leitung des Konzernbereichs Vertrieb Europa gefunden zu haben. Seine sehr gut zur Geberit Kultur passende Persönlichkeit und seine hohe Anerkennung und Vernetzung in der Gruppe machen ihn zur geeigneten Person, um den Vertrieb Europa der Geberit Gruppe erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln.

Die Nachfolge von Clemens Rapp in der deutschen Vertriebsgesellschaft übernimmt Kerstin Wolff (53), bisher als Vertriebsleiterin der Region DACH bei WILO, einem führenden Pumpenhersteller in der Sanitär- und Heizungsindustrie, tätig.

