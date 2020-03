Der Plus X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie. Eine Fachjury bestehend aus internationalen Fachexperten, Branchenkennern und Top-Journalisten nominierte und wählte nun die Haushaltspumpe mit Saugfunktion SANIFLOOR®+ zum Sanitärprodukt in den Kategorien

Höchste Qualität

Bedienkomfort

Funktionalität.

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum

Für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum werden immer häufiger Räume beispielsweise auch unterhalb der Entwässerungs- oder Rückstauebene gebaut und umgebaut. Hierbei entsteht dann auch der Wunsch, nach einem zusätzlichen Bad. Zur gehobenen Badausstattung gehört heutzutage im Neubau wie bei Sanierungen eine großzügige, bodengleiche Dusche. SANIFLOOR®+ ist eine Haushaltspumpe, die es ermöglicht solche barrierefreien Duschen überall im Haus zu installieren.

Mit direkt angeschlossener Kleinhebeanlage erlaubt die Saugpumpe, dass beispielsweise der Einbau einer bodengleichen Dusche sogar unter der Entwässerungsebene (beispielsweise im Tiefparterre) möglich ist. Die Pumpe ist ein Problemlöser und wurde speziell für das attraktive Neu- und Sanierungsgeschäft entwickelt. Unsichtbar aufgestellt fördert SANIFLOOR®+ das Ablaufwasser bis zu drei Meter hoch zum nächsten Fallrohr. Das Besondere ist, dass sie unabhängig vom Gefälle platziert werden kann (auch oberhalb der Duschtasse!), da sie anfallendes Abwasser ansaugt und anschließend zum nächsten Fallrohr fördert.

Damit ist sie sogar für die Wellnessoase mit opulenter Regendusche im Tiefparterre oder Keller eines Altbaus eine lebensraumerweiternde Lösung.

Ihre Funktionsweise ist einfach und praktisch: Die Pumpe SANIFLOOR®+ wird ausgelöst durch die im Siphon integrierte Füllstandserkennung, die drahtlos ein entsprechendes Steuersignal an die Saugpumpe gibt. Der Vorteil ist dabei, dass auf die Verlegung von elektrischen Leitungen komplett verzichtet werden kann, was unter anderem auch die Installation erheblich erleichtert. Der Signalgeber ist wartungsfrei und die integrierte Lithium-Ionen-Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens 5 Jahren bei 90-minütiger Duschnutzung täglich.

Wesentliche Vorteile der Pumpe sind:

Mehr Sicherheit im Nassbereich durch Verzicht auf elektrische Bauteile

Leistungsstarke Haushaltspumpe mit einer hohen Durchflussmenge (kompatibel für eine Regenbrause (30 l/min)

Wartungsfreundlich und leicht zugängliches Sieb

Verschiedene Siphons (für wedi ® -Duschtassen sowie extraflache Duschtassen oder auch für Fliesenböden)

Die Haushaltspumpe kann unsichtbar überall aufgestellt werden, sodass sowohl im Neubau als auch Altbausanierung jeder die Möglichkeit hat, bodengleiche Duschen einzubauen.

Hohe Entwässerungsleistung auf Distanz

Wie kann die Entwässerungslösung im Detail aussehen? Die bodengleiche oder schwellenarme Entwässerungslösung kann vom Installateur und Kunde individuell eingebaut werden. Dafür werden unterschiedliche Siphons zur Punktentwässerung angeboten: für extraflache Duschen – wie Tray – für wedi®-Duschtassen oder für Duschen mit Fliesenböden. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Bauhöhe der drei Siphons variiert zwischen 57 und 68 mm. Die Installation ist also unter bodengleichen Duschen problemlos im Estrich möglich. Die Anbindung an die entfernt stehende Saugpumpe liegt bei bis zu 3 m und benötigt eine flexible Entwässerungsleitung mit lediglich 16 bis 35 mm Außendurchmesser. Die Pumpleistung liegt bei 30 l/min, sodass also selbst gehobene Ansprüche an den Duschkomfort bedient werden.

Das Unternehmen freut sich über diese Auszeichnung in den drei Kategorien.