„Die Eckring App bietet innerhalb der Verbandsorganisation die schnellste Möglichkeit, an brandaktuelle Branchen-Informationen zu kommen“, sagt Frank Ebisch, Bereichsleiter Kommunikation beim ZVSHK. Über die App stellt die Berufsorganisation darüber hinaus ihren Mitgliedsbetrieben maßgeschneiderte Informationen zur Verfügung. Die Applikation „Eckring“ lässt sich kostenlos aus einem Store auf das Smartphone, Tablet oder Notebook herunterladen. Auch unter www.zvshk.de/eckringapp/ besteht die Möglichkeit zum Download.

Der ZVSHK hat seine im letzten Frühjahr erstmals vorgestellte App vollständig überarbeitet. „Wir haben dabei viele Anregungen und Wünsche der Nutzer übernommen“, bestätigt Frank Ebisch. Organisierte SHK-Innungsmitglieder erhalten mit ihrem Login einen erweiterten Zugriff auf exklusive Inhalte der App. Neben den bundesweit relevanten Informationen des ZVSHK bietet die App auch spezifische Inhalte der Landesverbände.

Die vorgenommenen Verbesserungen der App zeigen sich auf der Startseite, die sich besser an ein Mobilgerät anpasst, im Dark- und Brightmode, in der Bebilderung der Newsnavigation und in den beschleunigten Animationen. Weil die App über den Login jeden Nutzer erkennt, lassen sich regional bezogene Nachrichten ausliefern. Mit einer Filterfunktion ist es dem User möglich, individuelle Einstellungen vorzunehmen.