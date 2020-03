Neu im Programm von SANIBROY SFA sind die SANICOM Hebeanlagen für die Überflurmontage. Sie richten sich an gewerbliche Nutzungen wie Wäschereien, Friseursalons oder Gastronomieküchen, wo Grauwasser mit Temperaturen von bis zu 90 °C entsorgt werden soll. Die Installation erfolgt dabei besonders anwenderfreundlich. Weiterhin überzeugen sie durch einfache Wartung. Sie verfügen über eine integrierte Steuerung. Die Förderhöhe liegt bei max 11 m bzw. 13 m; die Durchflussmenge bei 8 m³ pro Stunde bzw. 16 m³ pro Stunde.

Hochleistungshebeanlagen auch für große Förderhöhen

Mit der Erweiterung der Serie SANICUBIC erschließt SFA SANIBROY eine neue Leistungsklasse. Als Premiere auf der bautec zu sehen war die Hochleistungshebeanlage SANICUBIC 1 VX mit Freistromradpumpe und 2.800 Watt Leistung. Sie kann überall dort eingesetzt werden, wo größere Mengen Schwarz- oder Grauwasser anfallen. Dafür wurde die Standanlage mit mehreren Eingängen ausgestattet, sodass sie flexibel im Einfamilienhaus und im Mehrfamilienbau eingesetzt werden kann. Durch die kompakte Bauweise und die einfache Installation ist auch eine nachträgliche Montage beispielsweise als Ersatz für weniger leistungsfähige Altanlagen problemlos möglich. Die SANICUBIC 1 VX hat eine Durchflussmenge von 40 m³ pro Stunde, die maximale Förderhöhe beträgt 13 m in DN 100/DN 110.

In der Ausführung SANICUBIC 2 VX werden über zwei wechselnd geschaltete Freistromrad-Pumpen vergleichbare Fördermengen bei einer Förderhöhe von 14 bis 16 m erzielt. Auch die SANICUBIC 2 GR mit Schneidwerk und zwei Schneidwerkpumpen mit je 2.100 Watt ist ein Hochleistungsgerät und kann sogar Förderhöhen von bis zu 39 m überwinden. Ihr Einsatzort sind Einrichtungen mit Publikumsverkehr, zum Beispiel Bahnhöfe, Fitnessstudios oder Kinos, wo Wasser aus mehreren WCs bzw. Küchen entsorgt wird. Der Pumpenbehälter fasst 150 Liter, das Schaltvolumen liegt bei bis zu 80 Litern. Die Durchflussmenge beträgt 17 m³ pro Stunde. SANICUBIC 2 GR ist sehr kompakt und wird vormontiert mit Komfortsteuereinheit angeboten.

Große Vielfalt bei den Unterflur-Hebeanlagen

Das Komplettsortiment SANIFOS bietet SANIBROY SFA in sieben Tankgrößen zwischen 110 Liter und 3.100 Liter für die Unterflurmontage. Am Beispiel der SANIFOS 1600 hat SANIBROY SFA auf der bautec gezeigt, dass die SANIFOS-Hebeanlagen einfach zu installieren und zu warten sind. Sie können mit ein oder zwei Pumpen, Wechsel- oder Drehstrom konfiguriert werden. Diese Anlagen eignen sich für die individuelle oder gewerbliche Nutzung sowie für kleine Mehrfamilienhäuser.

Neu im Sortiment ist die SANIFOS 280 für alle Haushaltsabwässer eines Einfamilienhauses und zur Installation außerhalb des Gebäudes. Mit einer Förderhöhe von 14 m verfügt sie zudem über eine einstellbare Wasserzulaufleitung mit drei Zonen für Maßbohrungen. In der SANIFOS 610 Hebeanlage werden Förderhöhen von 16 m erreicht. Sie ist mit dem Schneidwerk Pro X K2 ausgestattet. Das Tankvolumen mit 612 Liter hat ein Schaltvolumen bei 206 Liter. Sie ist in zwei Versionen erhältlich und kann mit ein oder zwei Pumpen mit 1.500 Watt ausgestattet werden. Der optional erhältliche Aufsatz zur Erhöhung des Wasserzulaufs passt mit seinen 40 cm Durchmessern perfekt auf den Tank.

Fein abgestufte Produktrange von Tauch-/Tiefbrunnenpumpen

Mit einer weiteren Programmergänzung unterstreicht SANIBROY SFA seine langjährige Kompetenz in der Entwicklung bedarfsgerechter Entwässerungspumpen für Keller und Brunnen. Neben SANIWELL und SANIPUDDLE FSP kann die neue Pumpe SANISUB 400, die stellvertretend für die weiteren Pumpen-Neuheiten auf der bautec ausgestellt wurde, Klarwasser aus Kellern, Senkgruben und Wohnräumen abtransportieren. Ihre Förderhöhe liegt bei 7,5 m, die Durchflussmenge beträgt 7 m3 pro Stunde. SANISUB verfügt außerdem über eine Fachsaugfunktion durch ein abnehmbares Saugsieb mit integriertem Rückschlagventil.

Darüber hinaus gehört ein breites Portfolio an Kleinhebeanlagen zum Sortiment von SFA SANIBROY. Sämtliche Hebeanlagen verfügen über ein besonders leistungsfähiges Zerkleinerungssystem. Dadurch genügt für die Kleinhebeanlagen auch eine Entwässerungsleitung in DN 40. Das sorgt für mehr Flexibilität gerade beim Einsatz im Bestand. Eventuelle Wartungsarbeiten sind an den Hebeanlagen schnell und einfach von oben möglich; der Aus- und Wiedereinbau der Pumpen oder Geber ist dabei selbsterklärend.

Weitere Informationen unter www.sanibroy.de