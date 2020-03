Alle Easy Drain Produkte sind nach DIN 18534 komplett zugelassen. Durch den Einsatz unserer speziellen Dichtmanschetten (WPS-System) garantieren wir absolute Dichtigkeit bei der Installation unserer Duschrinnen und Bodenabläufe. Das patentierte WPS-System ist nach der europäischen Prüfnorm für Nassraumabdichtungen ETAG-022 geprüft und übertrifft somit deutlich alle bisherigen Anforderungen an Abdichtungssysteme.



Einfach und unkompliziert Abdichten

Die sichere werkseitige Anbindung der Dichtungen an unsere Duschrinnen/Bodenabläufe lässt sich mit dem innovativen WPS-System unkompliziert realisieren, was von Installateuren und Fliesenlegern hoch geschätzt wird. Undichtigkeiten durch Einbaufehler aufgrund ungünstiger Bedingungen in der Praxis gehören hiermit der Vergangenheit an.



WPS-System von Profis bevorzugt

Das WPS-System „werkseitig vormontiertes Dichtvlies“ greift auf mehr als 14 Jahre Erfahrung zurück. Es zeigt sich wieder einmal das durch einfache und sichere Lösungen ESS einen Meilenstein in der ebenerdigen Entwässerung darstellt.