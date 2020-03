Aufgrund der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) und nach gründlicher Bewertung der aktuellen Risikolage hat die Geschäftsführung der GROHE Deutschland Vertriebs GmbH entschieden, die Teilnahme an externen Veranstaltungen bis auf Weiteres auszusetzen. Zugleich begrüßt das Unternehmen die Entscheidung der Messe Essen, die SHK Essen 2020 auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.



„Wir haben uns entschieden, zum Schutz unserer Mitarbeiter und Partner vor einer möglichen Infektion, an externen Veranstaltungen aktuell nicht teilzunehmen oder Veranstaltungen selbst durchzuführen“, erklärt Alexander Zeeh, Regional Vice President Central Europe bei GROHE. „Dies betrifft insbesondere Veranstaltungen mit größerem Teilnehmerkreis wie Messen, Events oder auch Hausmessen unserer Partner. Der Schutz, die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste haben für uns in der aktuellen Situation höchste Priorität“, so Alexander Zeeh weiter.



Unter diese Regelung, die in enger Abstimmung mit dem globalen Verhaltenskodex der LIXIL Group getroffen wurde, fallen auch die Einsätze des GROHE XXL-Trucks, Werksführungen an den Produktionsstandorten in Deutschland oder GROHE-Schulungen.



Alexander Zeeh: „Wir beobachten die Situation permanent, passen die Unternehmensrichtlinien im Bedarfsfall darauf an, und werden weitere Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus situationsabhängig treffen und kommunizieren.“