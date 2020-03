Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen

Die Plätze in den HaZweIOh-Erfahrungsaustausch-Gruppen sind erfahrungsgemäß sehr begehrt. Werden Sie Teil der nächsten Erfahrungsaustauschgruppe von SHK-Unternehmer/innen. Damit Sie nicht zu spät sind, sollten Sie sich Ihren Platz in der Bad-Erfa jetzt sichern.

DIE SITUATION – in vielen SHK-Unternehmen

Als Unternehmer/in sind Sie im Unternehmensalltag bei Entscheidungen in der Regel auf sich selbst gestellt. Der Austausch mit Kollegen, die Unterstützung durch andere Unternehmer aus Ihrer Branche ist aus Wettbewerbsgründen nicht möglich. Dabei könnte genau diese Möglichkeit für Sie von größtem Wert sein. Weshalb sollen Sie Fehler machen, die andere schon gemacht haben? Warum sollen Sie nicht von den Ideen anderer SHK-Unternehmer/innen profitieren?

Das Wissen der Unternehmer/innen unserer Branche kann für den Einzelnen Gold wert sein. Es ist Zeit, sich einem „Wissens-Pool“ unserer Branche anzuschließen.

DAS ZIEL

ERFA heißt Erfahrungsaustausch unter Kollegen. Beim HaZweiOh-Erfa-Start erfahren Sie, ob und wie eine Teilnahme in der Bad-ERFA-Gruppe Ihnen persönlich weiterhelfen kann.

Inhalt und Zweck der ERFA sind:

1. Isolation als Unternehmen überwinden

2. Impulse für die tägliche Arbeit erhalten

3. Informations-Netzwerk knüpfen

4. Von Kollegen/Kolleginnen/Trainern lernen

Am Ende des HaZweiOh-Erfa-Treffens entscheiden Sie, ob Sie sich der neugegründeten Bad-Erfa-Gruppe anschließen wollen... oder nicht.

DIE THEMEN DER STARTERTAGE

Teil A Die Ist-Situation der Branche

Markt/Veränderungen/Strategie

Lösungswege/Umsetzungsbausteine

Teil B So funktioniert die Bad-ERFA

ERFA-Spielregeln

Der Austausch in der Gruppe

Vorbereitung und Durchführung der Treffen

Themen und Abläufe

Die nächste HaZweiOh-Bad-Erfa startet am Freitag, 25. September 2020 in Würzburg.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz!

Fordern Sie jetzt unverbindlich Ihre Informationen an: Telefon 09332-4986 oder per Mai: ok @ hazweioh.com.

Mehr Infos zu Ottmar Kuball unter www.hazweioh.com