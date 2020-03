Nach der Neuterminierung der Frühjahrsmesse SHK 2020 in Essen wird Mitsubishi Electric kurzfristig einen digitalen Messestand auf seiner Website aufbauen. „Grundsätzlich unterstützen wir die Entscheidung der Messe Essen die SHK Essen 2020 zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen.“, so Holger Thiesen, Branch Vice President & General Manager Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „In jedem Fall steht die Gesundheit der Messebesucher an erster Stelle.“

Um die Fachöffentlichkeit dennoch über die Neuheiten des Unternehmens informieren zu können, bietet Mitsubishi Electric ab dem 10. März 2020 – dem ursprünglich geplanten Starttermin der SHK Essen 2020 – einen digitalen Messestand auf seiner Website www.ecodan.de/SHK an. Hier werden übersichtlich alle neuen Produkte und Systemlösungen präsentiert. „So können unsere Partner im Fachhandwerk dennoch von den Messeneuheiten profitieren und diese in ihre Projektplanungen einbinden“, so Thiesen dazu.