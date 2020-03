Der hydraulische Abgleich ist mit dem neuen AFRISO Thermostatventil Vario-DP kinderleicht und schnell durchführbar. Die eingestellte Wassermenge wird vom Ventil automatisch und in jedem Lastzustand geregelt. Ein Messgerät ist nicht erforderlich. Die Thermostate sind in Höhe von bis zu 30 % des Netto-Rechnungsbetrages förderfähig. (Foto: AFRISO)

Der hydraulische Abgleich ist in Ein- und Zweifamilienhäusern bzw. im Wohnungsbau mit dem neuen voreinstellbaren Thermostatventil Vario-DP von AFRISO ganz automatisch und sehr schnell durchführbar. Die Regelmembrane ist direkt im dynamischen Ventileinsatz verbaut und die Ventilspindel fungiert als Druckgeber – somit gibt es keine zusätzlichen verschmutzungsanfälligen Regelkomponenten. Das Ventil arbeitet mit einer gewöhnlichen Ventildichtung und benötigt keine zusätzlichen Schmutzsiebe. Funktionsausfälle durch das Festsetzen von Partikeln können daher ausgeschlossen werden.

Der hydraulische Abgleich kann dabei ganz ohne Messgerät erfolgen, denn das Ventil Vario-DP begrenzt die eingestellte Wassermenge automatisch und regelt diese unabhängig von etwaigen Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Das bedeutet, egal wie viele Thermostatventile in der Anlage gerade offen oder geschlossen sind, das Thermostatventil sorgt immer für die richtige Wassermenge am Heizkörper. Aufgrund seines großen stufenlos einstellbaren Einstellbereiches von 20 l/h bis 340 l/h bietet das Vario-DP eine ausreichend hohe Reserve. Die Armaturen aus Rotguss haben einen Regelbereich von 20 bis 50 kPa und sind für Drücke bis 10 bar und Mediumtemperaturen bis 120 °C geeignet.

Das Produktprogramm Vario-DP ist in den Nennweiten DN 10, DN 15, DN 20 und den gängigen Bauformen Eck, Durchgang, Axial und Winkel-Eck als Thermostat-Ventilunterteil Vario-DP sowie als Thermostat-Kombiblock Vario-DP für Heizkörper mit Mittenanschluss im Zweirohrsystem erhältlich. Weitere Informationen unter www.hydraulischer-abgleich.eu.