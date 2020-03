KORATHERM AQUAPANEL ist ein Designheizkörper mit horizontal orientierten Heizprofilen. Es wird in der einreihigen (K10A) oder zweireihigen (K20A) Ausführung produziert. Seine Konstruktion ermöglicht vorzüglich den unteren Mittelanschluss an das Heizsystem mit Zwangsumlauf. Alternativ kann auch der untere oder diagonale Seitenanschluss verwendet werden. Als Heizelemente werden geschlossene Stahlprofile mit Rechteckquerschnitt von 70x11 mm verwendet, die Verteilungs- und Sammelprofile haben Ovalquerschnitt von 50x30 mm. Ein Bestandteil der Lieferung ist auch die spezielle Konsole, die eine sichere Befestigung des Heizkörpers an die Wand ermöglicht.

