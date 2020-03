Grafik: Querschiesser Untermehensberatung GmbH & Co. KG

Die 15 Handwerker, die bei Reuter kaufen, nannten als beschafftes Material 10 x Sanitärartikel, 2 x Badmöbel und 2 x Kleinteile. Das beschaffte Volumen (in der kleinen Stichprobe) machte bei Sanitär 8% aus, bei Badmöbel 15% und bei Kleinteile 15%. Multiplizierte man die Quote der Kaufenden mit der Quote des Gekauften versorgt Reuter ca. ein halbes Prozent der B2B-Umsätze der Branche.