Maximale Vielfalt und Flexibilität

Und die Entwicklung steht nicht still: So hat Dallmer auf der ISH die jüngste Weiterentwicklung seines DallFlex-Systems vorgestellt. Dieses wurde um zwei neue Duschrinnen erweitert und schafft somit mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten. CeraFloor Individual und CeraFrame Individual heißen die neuen Rinnen für die Fläche. Damit sind nun neun Dallmer-Duschrinnen mit einem Ablaufgehäuse kombinierbar – diese Vielfalt und Flexibilität bietet kein anderes Entwässerungssystem am Markt.

Von Haus aus der Innovation verpflichtet

„Heute sind nachhaltige Konzepte statt einzelner Produkt-Features gefragt. Es geht nicht nur darum, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, sondern um durchdachte Lösungen, die Architekten und Planer, Fachhandwerker und Verbraucher optimal nutzen können“, erläutert Diplom-Ingenieur Johannes Dallmer. Diesen Ansatz forciert Dallmer bereits seit vielen Jahren. Das 1913 als Gravur-Werkstatt gegründete Unternehmen steigt in den 1960er Jahren in die Entwässerungstechnik ein und macht die Sanitärtechnik zum zentralen Geschäftsbereich. Es war Helmuth Dallmer, der in diesen Tagen mit der Entwicklung des Siphonbogens aus Kunststoff die Sanitärbranche revolutioniert. Es folgen weitere bahnbrechende Innovationen, darunter die Design-Roste, mit denen Dallmer im Jahr 1998 einen weltweiten Trend auslöst. Die jetzige Generation der Entwässerung hat die Abdichtung für bodengleiche Duschen mit dem DallFlex-System und der einklickbaren Dichtmanschette auf ein neues Sicherheitsniveau gebracht.

Praxisorientierte Lösungen

„Wenn wir bei Dallmer grundsätzlich das machen würden, was alle erwarten, wären wir nicht innovativ. Darum setzen wir alles daran, immer dort, wo es sinnvoll ist, tradierte Branchen- und Technologiegrenzen zu überwinden“, beschreibt Geschäftsführer Harry Bauermeister die Motivation, die das Unternehmen immer wieder zu hohen Leistungen in der Entwicklungsarbeit antreibt. „Dabei haben wir stets unsere Kunden im Blick. Wir hören ihnen genau zu und erfahren so, wo die aktuellen Herausforderungen in der Praxis liegen. Auf dieser Basis können wir auch für kleine Probleme optimale Lösungen erarbeiten. Bereits fertig entwickelte Produkte passen wir außerdem kontinuierlich den neuen Normen und Anforderungen an“, berichtet der Diplom-Ingenieur über den Entwicklungsprozess.

DallFlex als Vorreiter

Mit dem Launch des DallFlex-Systems haben sich einige grundlegende Dinge für Planer und Architekten, Fachhandwerker und Nutzer verbessert. Das innovative Entwässerungssystem von Dallmer hat erstmals eine Trennung von Ablauf und Duschrinne möglich gemacht. Als weiteres Novum wurde eine einklickbare Dichtmanschette entwickelt, die sich sowohl auf dem Ablaufgehäuse in der Fläche als auch an der Wand problemlos anbringen lässt. Durch diese Abdichtung ist die Entwässerungslösung DIN 18534-konform. Das System hat zudem die Reinigung der Duschrinne denkbar leicht gemacht: Der Schmutz wird aus dem komplett werkzeuglos herausnehmbaren Geruchsverschluss kurzerhand ausgespült, die Rinne wird abgewischt, ehe der Geruchsverschluss einfach wieder eingesetzt wird - fertig. Zu guter Letzt hat DallFlex es erstmalig ermöglicht, auf einer einzigen Plattform verschiedenste Duschrinnen aufzubauen. Die Summe dieser Vorteile macht Dallmer bis heute zu einem Innovationsführer im Bereich Ablaufgehäuse und Duschrinnen – und den Gestaltungsmöglichkeiten in der Dusche sind damit kaum noch Grenzen gesetzt.

Zukunft im Fokus

Auf weitere innovative Lösungen darf man gespannt sein: Kontinuierlich wird in der Entwicklungsabteilung von Dallmer daran gearbeitet, neue zukunftsorientierte Produkte zu schaffen, die die Entwässerung weiter prägen und revolutionieren. Oder in Zahlen: Mehr als zehn Millionen Euro hat das Unternehmen in den letzten Jahren in die eigene Zukunft investiert, um auch sich selbst in jeder Hinsicht weiterzuentwickeln. Dabei stehen die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie Investitionen in neueste Maschinentechnologien im Vordergrund. „Aus unserer Sicht sind beide Faktoren elementar“, bestätigt Yvonne Dallmer. „Auf diese Weise können wir das richtungweisende Know-how am Standort sichern – und auch in Zukunft Qualität und Innovation Made in Germany bieten“.