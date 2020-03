Dieses Jahr wurden unsere modulare Badmöbelkollektion Livit zum ersten Mal in die Preisliste integriert. Mit RIHO Livit gestaltet Ihr Kunde sich das schönste Bad!

Es gibt eine Auswahl verschiedener Waschtische und Aufsatzwaschtische, Unterschränke und Hochschränke in 8 trendigen Dekoren.

Ihr Kunde kann seine Auswahl um Spiegel und Beleuchtung ergänzen.

Damit Ihnen die Auswahl etwas erleichtert wird, haben wir bereits einige Basis-Sets zusammengestellt, die wir Ihnen in unserer Preisliste 2020 ebenfalls in einen Abschnitt präsentieren möchten.



Ebenfalls neu in dem Prospekt sind schöne Designbadewannen aus seidenmatt weißem Acryl.

Lucid - Duschabtrennungen als Ergänzung zu der beliebten Grid-Serie mit der bekannten Oberflächenbeschichtung RIHO – SHIELD und dazu passende Duschböden Isola mit matter Schieferstruktur in drei Trendfarben.



Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auch auf das neue "Plug & Play"- Badkonzept lenken.

Die Acrylschürzen werden nahtlos an die lange und kurze Seite der Wanne geklebt und geben dadurch dem Wannenbad des Kunden ein modernes Design.

Eine aufwendige Abmauerung der Badewanne ist somit nicht mehr notwendig.

