Ihre Aufgaben:

Fachgerechte Installationen und Inbetriebnahme von CLAGE Produkten

Durchführung von Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten vor Ort

Selbstständige Fehlersuche und technische Problemlösungen beim Kunden

Eigenverantwortliche und termingerechte Ausführung der Serviceeinsätze

Eigenständige Verwaltung des Ersatzteillagers

Berichtserfassung über moderne Servicetools​

Ihr Profil:

Berufsausbildung im Bereich Sanitär/Heizung mit Weiterbildung zur Elektrofachkraft oder Ausbildung im Elektrohandwerk

Erfahrung als Servicetechniker im Außendienst sowie Reisebereitschaft im Inland

Hohes Maß an Kunden-, Service- sowie Verkaufsorientierung

Gepflegtes Erscheinungsbild, freundliches und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden

Kosten- und qualitätsbewusstes Arbeiten

Selbstorganisation, Engagement und zeitliche Flexibilität

Führerschein Klasse B

Sicherer Umgang mit der EDV, Beherrschung der gängigen MS-Office-Programme

Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz und langfristige Perspektiven in einem wachsenden Unternehmen mit moderner Ausstattung

Ein breites Aufgabengebiet mit viel Freiraum und Eigenverantwortung

Eine intensive Einarbeitung

Ein motiviertes Team aus hilfsbereiten und engagierten Kollegen

Kurze Kommunikationswege und flache Hierarchie

Einen eigenen Servicewagen​