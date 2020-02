Die Accessoires des innovativen Ablagesystems HÜPPE Select+ können nun auch direkt an die Wand montiert werden - und das ganz ohne Bohren.

Auf der SHK Essen präsentiert der Duschbereichsspezialist HÜPPE in Halle 7, Stand 7B10 innovative Neuheiten und hochwertige Produkte. Im Fokus stehen die neue Produktserie HÜPPE Select+ mit dem flexiblen Ablagesystem und die Wandverkleidung HÜPPE EasyStyle. Die Kombination beider Produkte lässt keine Design- und Einrichtungswünsche mehr offen – und das ganz ohne Bohren.

Mehr Ablagefläche in der Dusche ohne aufwändiges Bohren

Das neue und innovative Ablagesystem HÜPPE Select+ bietet zusätzlichen Stauraum für den Duschbereich und setzt optisch starke Akzente. Anders als herkömmliche Duschablagen werden die Funktionsteile von HÜPPE Select+ ohne aufwändiges Bohren montiert. Dank dem neuem EasyStyle Aufnahmeprofil lassen sich die Accessoires nun auch direkt und ohne Bohrung an der Wand anbringen. Dazu wird eins der zahlreichen Dekormotive der Wandverkleidung EasyStyle fugenlos an die Wand geklebt und das Aufnahmeprofil integriert. Anschließend wird darüber der Duschbereich um die gewünschten Select+ Accessoires ergänzt und die Ablagefläche oder der Spiegel auf der gewünschten Höhe fixiert. Dank dem ausgeklügelten Select+ System lassen sich die Accessoires jederzeit einfach verändern oder um weiteres Zubehör ergänzen. So kann die Ablagefläche stets den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

HÜPPE EasyStyle mit neuen Naturmotiven

Neben zahlreichen Dekoren aus den bisherigen Kollektionen bietet EasyStyle jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten dank 10 neuer Motive. Die eindrucksvollen Naturbilder setzen ein Statement in jedem Bad und lassen keinen Gestaltungswunsch mehr offen.