Weltweit haben noch immer 571 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Eine schier unermessliche Zahl, die - und das ist die gute Nachricht - in den vergangenen Jahren bereits deutlich gesunken ist. Allein drei Millionen Menschen profitieren von der von Ex-St.-Pauli-Profi Benjamin Adrion gegründeten Wasserinitiative Viva con Agua - und die G.U.T.-GRUPPE hilft jetzt mit, dass es noch mehr werden. Der Großhandelsverbund für Gebäude- und Umwelttechnik unter­stützt das Viva-con-Agua-Projekt in Mosambik und trägt damit zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung im Norden des afrikanischen Landes bei.

In Mosambik braucht es „positiven Aktionismus und Engage­ment, um Menschen den dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen", heißt es auf der Website von Viva con Agua. Hilfe zur Selbsthilfe, um nichts anderes geht es in den betroffenen Ländern. Mit Partnern vor Ort bringt die Was­serinitiative den Menschen die Notwendigkeit von sauberem Trinkwasser, von Hygiene und einem sicheren Versorgungsnetz näher. Die Projekte reichen vom Brunnenbau über den Bau von sanitären Anlagen bis zur Fachhandwerkerausbildung. In Mosambik profitieren 500 lokale Wasserkomitees von den ver­besserten Dienstleistungen. Sechs Handwerksverbände mit 90 Mitgliedern werden aus- und weitergebildet, damit sie in Zu­kunft nicht mehr auf externe Hilfe angewiesen sind. Insgesamt profitieren von dem Projekt rund 175.000 Menschen vor Ort.

Norbert Begau, Umweltbeauftragter der G.U.T.-GRUPPE: „Mensch und Umwelt standen von Anfang an im Fokus unseres Handelns. In jedem Haus leben wir gemeinsam mit den Mitar­beitern festgelegte Umweltleitlinien, verkaufen energieeffizi­ente Produkte, sind stolz auf unsere Azubi-Bäume und unsere Bienenvölker. Mit der Unterstützung von Viva con Agua und der konkreten Verbindung zu den Bereichen Fachhandwerker-Aus­bildung und Trinkwasser setzen wir einen wichtigen Akzent unter dem Motto ,Starke Partner für G.U.T.es Wasser'. Es geht um nicht weniger als unser wichtigstes Lebensmittel und die zentrale Rolle, die das Fachhandwerk in diesem Bereich spielt."