Es gibt Messgeräte, bei denen 0,5 Liter Abgas pro Minute angesogen werden und es gibt das ecom-EN3 mit einer großen Messgaspumpe. Die neue bürstenlose Pumpe fördert ein Volumen von 2,6 Litern pro Minute und liefert damit in Sekundenschnelle ein vollständiges Messergebnis. Nebenbei ist die Pumpe, durch die fehlende Kohlenbürste und somit minimierte Reibung bzw. Abnutzung des Pumpenmotors, sehr wartungsarm.

Das Basisgerät mit O2/CO kann mit bis zu zwei weiteren Sensoren aufgerüstet werden.

Die Sensoren werden individuell im Klimaschrank zu 100% in diesem Gerät kalibriert.

Weiter bietet das ecom-EN3 eine Vielzahl von Auf- oder Nachrüstmöglichkeiten, wie z.B. der praktische Unterkoffer, eine Schnittstelle für die kabellose Übertragung von Messdaten oder das Rußpumpenset.

Standard Merkmale die den Allrounder auszeichnen:

Integrierter Thermoschnelldrucker

Automatischer Überlastungsschutz des CO-Sensors

Frischluftspülung bei CO-Überlastung ohne Messunterbrechung

Frischluftspülung nach Messbetrieb

Permanent gemessener Volumenstrom

Elektronische Kondensatüberwachung

Longlife-Sensoren

Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku

3,5“ TFT-Farb-Display und beleuchtete Tastatur

Servicefreundlicher Aufbau

Einsatzgebiet: Kontroll- und Einstellmessungen: Anlagen kleiner Leistung

Brennstoffe: Öl- und Gasfeuerung

Rußmessung gewünscht?

Aber, warum sich die Mühe manuell machen, wenn man es gar nicht muss? Sparen Sie sich doch Ihre Kräft für schönere Dinge auf. Mit der „R“- Variante des ecom-EN3 ist dies kein Problem.

Durch die integrierte Rußpumpe wird automatisch 1,63 Liter Abgas über ein Filterpapier gezogen, um es im Anschluss nur noch mit der Rußvergleichsskala zu vergleichen.

