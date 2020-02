Eine elegante Duschrinne anstelle einer klobigen Duschwanne macht das Badezimmer schön, komfortabel, funktional und modern. Schönheit zeigt sich am Design der Glasabdeckung oder des Edelstahlrostes, der die Duschrinne bedeckt. Komfort resultiert aus dem einfachen, "stolperfallenfreien" Zutritt zur Dusche sowie der einfachen Reinigung. Die Funktionalität hat viele praktische und technische Aspekte – z.B. hohe Ablaufleistung, integrierter Brandschutz, hoher Schallschutz. Kein Wunder, dass die bodenebene Duschrinne absolut im Trend liegt und in keinem modernen Bad mehr fehlen darf. Bleibt nur die Frage nach der Auswahl des passenden Modells. Design-affine Menschen denken wohl als erstes an die mit vielen Design-Awards ausgezeichneten Edelstahl-Duschrinne ACO ShowerDrain. Die drei Modell-Serien ShowerDrain E+ (Premium-Duschrinne mit vielfachen Individualisierungsoptionen), C (Basismodell mit weniger Optionen) und M+ (modulares System bestehend aus den Einzelkomponenten Rinnenkörper, Ablaufkörper, Rost bzw. Abdeckung) bieten für fast jede Badezimmer-Gestaltung eine technisch und ästhetisch passende Lösung. Mit dem Bodensystem ACO ShowerFloor steht zudem eine moderne Lösung für den schnellen Einbau einer bodenebene Duschrinne bereit. Selbstredend entsprechen alle ShowerDrain-Serien von ACO Haustechnik der Produktnorm DIN EN1253-1 sowie der neuen Abdichtungsnorm DIN 18534 und erfüllen damit auch die Anforderung der Wassereinwirkungsklasse W3-2 bzw. W3-I. Schön, wenn gute Technik mit frischem Look & Feel einhergeht!