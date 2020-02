Servicetechniker (m/w/d) Großraum Ludwigshafen am Rhein - befristet für 2 Jahre

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Großraum Ludwigshafen am Rhein | Deutschland

WAS SIE MACHEN WERDEN

Als Servicetechniker (m/w/d) repräsentieren Sie die Marke Vaillant bei unseren Kunden vor Ort

Sorgen Sie dafür, dass „Komfort für mein Zuhause“ eine spürbare Bedeutung bekommt

Sie setzen unsere Produkte in Betrieb, reparieren und warten diese

Auf einen Blick erkennen Sie Fehler und Störungsursachen und finden eine sichere und kompetente Lösung

Im Bedarfsfall verantworten Sie eine stets serviceorientierte Beratung unserer Kunden

Sie agieren als kompetenter und lösungsorientierter Ansprechpartner (m/w/d) bei technischen Rückfragen der Vaillant-Partner

WAS SIE MITBRINGEN

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Kälte- und Klimaanlagenbauer (m/w/d), Heizungsbauer (m/w/d), Elektroinstallateur (m/w/d), Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) oder Gas-/Wasserinstallateur (m/w/d),

Sie bringen bereits erste Berufserfahrung als Servicetechniker (m/w/d) im Kundendienst mit

Durch Ihren Wohnsitz in Ludwigshafen am Rhein oder direkter Umgebung (30 km) sind Sie schnell beim Kunden vor Ort

Mit ausgeprägter Serviceorientierung, vertriebsorientiertem Denken, Kommunikationsstärke und einem Führerschein der Klasse B runden Sie Ihr Profil ab

WAS UNS AUSMACHT

Mit einem dreimonatigen Training in unserem modernen Vaillant-Schulungszentrum, erfahren Sie eine intensive und praxisnahe Einarbeitung und werden optimal auf Ihre Tätigkeit vorbereitet

Wir stellen Ihnen ein ansprechendes Servicefahrzeug mit moderner Ausstattung sowie zeitgemäßes IT-Equipment (Laptop und Smartphone) zur Verfügung und erleichtern Ihnen somit den Tag

Durch kontinuierliche Weiterbildung werden Sie jährlich mit unseren neuen Produkten und Systemen vertraut gemacht und erweitern Ihre technischen Kompetenzen für Spezialprodukte

Durch unsere kompetente Servicehotline haben Sie auch in schwierigen Situationen immer einen Ansprechpartner

