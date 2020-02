Die Bergader Privatkäserei in Waging am See. Das Familienunternehmen schützt mit den Honeywell Home Systemtrennern von Resideo nicht nur das öffentliche Trinkwassernetz vor Verunreinigungen, sondern auch die firmeneigenen Produktionsanlagen. Quelle: Bergader

Die Bergader Privatkäserei produziert und vermarktet Käsespezialitäten an den oberbayerischen Standorten Waging am See und Bad Aibling. Zu den bekannten Marken des Familienunternehmens zählen Bavaria blu, Almzeit und Bergbauern Käse. Bergader steht für die Herstellung naturnaher Produkte „made in Bavaria“ und eine konstant hohe Käsequalität, die internationale Standards erfüllt und regelmäßig prämiert wird. Dafür kombiniert das Unternehmen traditionelles Käsehandwerk mit modernster Technik. Der Käsereibetrieb hat deshalb jetzt erneut in die Optimierung der Produktionsanlagen investiert und sich bei der Umsetzung für Honeywell Home Produkte von Resideo entschieden.

Vorausschauende Investition in die Produktionssicherheit

Wie alle Betreiber von Anlagen, die Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz entnehmen, muss auch Bergader sicherstellen, dass keine Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen von Produktionsrückständen in das öffentliche Leitungsnetz erfolgen kann. Welche Sicherungseinrichtungen im Einzelfall installiert werden müssen, regelt die DIN EN 1717 in Verbindung mit der DIN 1988 Teil 100 zur Planung und Ausführung von Trinkwasserinstallationen. Michael Baumgart ist der Leiter für Verfahrenstechnik bei Bergader und verantwortlich für die Einhaltung dieser Vorgaben. „Die Schutzeinrichtungen unserer Leitungssysteme werden permanent an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Im Zuge der letzten Modernisierungsmaßnahme an unserem Standort in Waging am See haben wir uns zusätzlich Gedanken darüber gemacht, wie wir auch die Produktionssicherheit bei der Herstellung unserer hochwertigen Käseerzeugnisse weiter steigern können“, berichtet Michael Baumgart. Er startete daher zunächst eine Risikoanalyse und ‑bewertung. Dabei hat der Verfahrenstechniker die Leitungen identifiziert, von denen potenziell Gefahren für eine sichere Käseherstellung ausgehen könnten. Etwa, wenn durch Rücksaugen im Fall eines Rohrbruchs Reinigungsmittel oder durch undichte Wärmetauscher Kühlmittel in den Produktionskreislauf gelangen würden. Um diese Risiken auszuschließen und zusätzlich die internen Wasserkreisläufe zu schützen, wollte Baumgart solche kritischen Leitungen mit Systemtrennern absichern.

Kompetente technische Beratung vor Ort

In den Leitungssystemen der Produktionsanlagen in Waging sind bereits Druckminderer von Resideo installiert. Unabhängig vom Eingangsdruck halten sie den Wasserdruck auf dem für die Anlagen optimalen Niveau. Resideo-Außendienstmitarbeiter Boris Krstevski war auf Anfrage von Michael Baumgart schnell vor Ort und konnte seine Fachkompetenz in die laufenden Planungen einbringen. „Herr Krstevski hat uns vor allem bei der Auswahl der für die jeweiligen Durchflussmengen geeigneten Systemtrenner-Typen geholfen“, erinnert sich Michael Baumgart. „Und uns gezeigt, an welchen Stellen wir sie im Rohrleitungssystem optimal einbauen können.“ Dank der großen Typenvielfalt, die Resideo mit der Marke Honeywell Home im Programm hat, konnten alle kritischen Stellen im Leitungssystem der Käseproduktion entsprechend der Leistungsanforderungen abgesichert werden. Die Installation der Systemtrenner war im laufenden Betrieb ohne Produktionsausfälle möglich. Das Projekt war aufgrund der kurzen Lieferzeiten und des einfach durchzuführenden Einbaus der Honeywell Home Produkte innerhalb weniger Wochen umgesetzt.

Optimierte Konstruktion vereinfacht die Wartung

Alle bei Bergader verbauten Systemtrenner aus dem Honeywell Home Portfolio von Resideo sichern Flüssigkeiten bis einschließlich Kategorie 4 gemäß DIN EN 1717 ab. Verbaut wurden die Typen BA295I, BA298I-F, BA295S und BA300. Die Sicherungsarmaturen bestehen aus hochwertigen, langlebigen Materialien wie Edelstahl oder pulverbeschichtetem Sphäroguss und sind für den Einsatz bei der Herstellung von Lebensmitteln geeignet. „Auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Honeywell Home Produkte von Resideo hat uns überzeugt“, erklärt Michael Baumgart. Dies zeigt sich auch in der laufenden Nutzung der Systemtrenner: Durch ihre optimierte Konstruktion sind sie einfach und mit minimalen Aufwand zu warten.

„Mit der Absicherung der internen Leitungssysteme auf eigene Initiative hat Bergader einen herausragenden und innovativen Schritt zur Qualitätssicherung seiner Produktion vollzogen und den Stand der Technik weit übertroffen“, so das Fazit von Resideo-Außendienstmitarbeiter Krstevski.