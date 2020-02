3 Fremdwörter: bitte, danke, gerne

Nahezu jeder besitzt ein Handy und nutzt dieses privat. Wenn SHK-Monteure im Kundendienst- oder Notdienstmodus für ihr Unternehmen im Einsatz sind, dann gehört das Handy genauso zum Werkzeug, wie etwa das Messgerät oder der Schraubenzieher.

Monteure sollten das Handy genau so professionell beherrschen, wie alle anderen Geräte in der Werkzeugtasche.

Dies beginnt mit der modernen Meldung beim Anruf eines Kunden. Ausschließlich diese Form der Meldung ist heutzutage richtig:

Sommer GmbH, Tom Kaiser, Guten Tag.

Wer davon abweicht, nachlässig oder zu bequem ist, vermittelt schon im ersten gemeinsamen Augenblick mit dem Kunden das überholte Handwerksbild der Vergangenheit.

„Der Kunde ist doch froh, dass er überhaupt jemanden erreicht“ ist eine überholte Denkweise. Jeder einzelne Kontakt des Monteurteams bestimmt darüber, ob der Kunde wieder anruft, oder sich abwendet.



Im HaZweiOh-Monteurworkshop direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen, wird Ihrem Team vermittelt, dass die Denk- und Verhaltensweisen von gestern gefährlich sind, und dass „bitte“, „danke“ und „gerne“ keine Fremdwörter aus einer anderen Sprache sind.