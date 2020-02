Die neue Geberit ONE Waschtischarmatur bietet eine Designalternative zum bestehenden Modell, das ebenfalls weiterhin angeboten wird. Sie setzt Akzente mit ihrer klar geometrischen Formensprache, die auch in den Bedienelementen konsequent umgesetzt ist. Die Armatur wird in hochglanz-verchromt angeboten und ist geeignet für Beplankungsstärken zwischen 10 und 60 mm.

