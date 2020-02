Der Klassiker unter den Fettabscheidern: Der BASIKA rho terra der magus GmbH ist die volloptimierte Standardlösung um Leistung und Komfort zu vereinen. Der BASIKA rho terra setzt Maßstäbe in Sachen Performance und Bedienbarkeit und bietet somit optimale Voraussetzungen für den Betrieb einer Fettabscheideranlage.

Durch sein intelligentes Design verfügt der BASIKA rho terra über eine hervorragende Statik und eine nachgewiesene Standsicherheit von 50 Jahren. Der Höhenausgleich erfolgt über ein Dom-Schacht-System, das stufenlos auf die Geländeoberkante angepasst werden kann. Die tagwasserdichte Schachtabdeckung kann ohne Lüftungsöffnung geruchsdicht verschraubt werden. Die Belastungsklasse des Fettabscheiders kann frei gewählt werden, und reicht bis zu D400.

Die kompakte und leichte Bauweise des BASIKA rho terra ermöglicht eine einfache Einbringung in Ihr Bauvorhaben, in der Bedienung ist eine leichte Reinigung durch die glatte Oberfläche und den Schrägboden gewährleistet. Der BASIKA rho terra ist in vier Nenngrößen und zwei Ausbaustufen erhältlich, somit kann das Produkt optimal und individuell an den Bedarf Ihres Projektes angepasst werden. Zudem ist somit auch die vollkommen geruchsfreie Entleerung der Behälter möglich.

Für weitere Informationen rund um das Thema Entwässerungs- und Abscheidetechnik, wenden Sie sich gerne an uns: