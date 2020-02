Das Abgasanalysegerät testo 320 basic lässt sich hervorragend bei Installations- und Wartungsarbeiten an Heizungen einsetzen. Zusammen mit der mitgelieferten Rauchgassonde ermöglicht das kompakte Rauchgasmessgerät die Messung von Abgas, Zug, Druck, CO in der Umgebung und Differenztemperatur. Im Set erhalten Sie zudem praktisches Zubehör, das Ihnen das Handling erleichtert.

Mit seiner selbsterklärenden Menüführung ist das Abgasanalysegerät sehr leicht zu bedienen. Es zeigt die Messwerte im hochauflösenden Farbdisplay an, das auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbar ist. Der Speicher des Abgasanalysegeräts kann bis zu 20 Messprotokolle erfassen. Ein Export der Messprotokolle in Excel ist optional über Mini-USB möglich.

Abgasmessung an Heizungen mit einem kompakten Abgasanalysegerät für Öl und Gas: Das testo 320 basic bietet alle essentiellen Funktionen für Abgasanalyse, Kaminzug- und Druckmessung. Im Set erhalten Sie das Abgasanalysegerät testo 320 basic mit praktischem Zubehör

4 Anwendungen mit nur einem Gerät: Abgasmessung, Kaminzugmessung, Druckmessung, Differenztemperaturmessung

Qualität, auf die Sie sich verlassen können: Das Rauchgasmessgerät testo 320 basic ist TÜV-geprüft nach EN 50379, Teil 1 und 3.

Lieferumfang

Komplettset bestehend aus:

0632 3223 Abgas-Messgerät testo 320 basic mit O2-Sensor, CO-Sensor, 2 Jahre Garantie

0554 1105 USB-Netzteil

0600 9740 Kompakte Abgassonde (Länge 180 mm, Ø 6 mm)

0554 0040 Ersatz-Schmutzfilter, kompakte Sonde; 10 Stück

0554 0549 testo Schnelldrucker IRDA

0554 0568 Ersatz-Thermopapier für Drucker, dokumentenecht

0516 0021 Gerätekoffer (Höhe: 112 mm) für Gerät, Sonden und Zubehör

Achtung, Aktionen gelten nur begrenzte Zeit! Also schnell zugreifen: Zum testo 320 Einsteigerset

Aktuell gibt es auch das testo 300 in einem Set zum Aktionspreis in unserem Onlineshop. Daher unbedingt reinschauen: Zum testo 300 Heizungsbauer-Set

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Der aktuelle Katalog 2019/2020! Sie wollen ihn? Dann geht’s hier zur Katalogbestellung

Das Beste zum Schluss:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!