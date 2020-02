Mit seiner modernen Bauweise vereint PIATO SPA gekonnt funktionale und ästhetische Aspekte und wird damit zum harmonischen Hingucker im Badezimmer. Stilprägend ist dabei sein geradliniges Design mit planer Oberfläche und den einseitig offenen Flachrohren, die auch als praktische Handtuch­ablage überzeugen. Besonders raffiniert: Der Heizkörper kann sowohl als Links- als auch Rechtsvari­ante montiert werden, was ihn zu einem echten Allrounder macht. Für noch mehr Individualität ist der PIATO SPA in verschiedenen Farbausführungen erhältlich.

COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Mit unseren Serien PIATO, PIATO CHIUSO und PIATO SPA setzen wir auf reduziertes und zugleich modernes Design. Die Auszeichnung mit dem PLUS X AWARD zeigt, dass wir damit optisch und funktional überzeugen und dem Fachhandwerk verlässliche und attraktive Produkte an die Hand geben."



Die Gewinner des PLUS X AWARD werden von einer internationalen, unabhängigen Fachjury ermittelt. Ausgezeichnet werden neu entwickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfache Bedienkonzepte. Ziel der Initiatoren ist es, mit dem PLUS X AWARD Marken zu stärken und dem Endverbraucher somit eine bessere Orientierung zu verschaffen.