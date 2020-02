An jeder Gasanlage ist die Gebrauchsfähigkeitsprüfung alle 12 Jahre durch die TRGI vorgeschrieben. Warum dieses Geschäft nicht mitnehmen (neben evtl. Folgeaufträgen)?

Macht es nicht vielmehr Sinn, nicht nur alle 12 Jahre sondern einmal jährlich am Ende jeder Heizungswartung die Leckmengenmessung "nachzuschieben"?

Das ecom-DP3 bietet Ihnen die Chance, die Betriebssicherheit der Anlage schneller und genauer festzustellen, als es mit einem herkömmlichen Gasspürgerätes möglich ist.

Durch den vollautomatischen Messablauf, bekommen Sie innerhalb von 10 Minuten eine genaue Aussage über die Größe eines eventuell vorhandenen Lecks und können diese Messung auch direkt ordnungsgemäß dokumentieren.

Wie KINDERLEICHT das funktioniert, zeigt ein Film über das ecom-DP3, der die Leckratenbestimmung eindrucksvoll zeigt.

· Vorteile des DVGW geprüften Gerät

Selbstständige Belastungs- und Dichttigkeitsprüfung nach TRGI 2018



Vollautomatische Leckratenbestimmtung mit integrierter Einspeisevorrichtung



Prüfung von Flüssiggasleitungen nach TRF



Prüfung von Trinkwasseranlagen nach DIN EN 804-4 (mit externem Drucksensor – Option)



Prüfung von Heizungsanlagen nach DIN 18380 (mit externem Drucksensor – Option)



Heizungs-Check nach DIN EN 15378 (Option)



4-Pa-Test (Option)



Differenztemperatur (Option)

Kurzum: Ein Gerät für alle Fälle!

Schauen Sie einfach selber hier das ecom-DP3 Tutorial an

Das Team ecom freut sich, Sie auf der Messe zu sehen.

Bis dahin haben Sie bereits jetzt schon die Möglichkeit das ecom-DP3 mit Hilfe des anhängenden Bestell-Faxes zum attraktiven Messepreis zu bestellen.

