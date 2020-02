Mit einem künstlerisch gestalteten Gelenkbus der Bogestra, macht der innovative Meisterbetrieb Hasenkamp auf besondere Art und Weise aufmerksam. Gemeinsam mit dem Illustrator Helge Jepsen, entwickelte das Hasenkamp­Kreativteam einen einzigartigen Bus im Hippie-Style.



"Mit diesem kunterbunten Gelenkbus wollen wir die positiven Emotionen und Lebenseinstellungen dieser besonderen Jahre wieder aufleben lassen. Gerade in der aktuellen Zeit, wo oft negative und düstere Nachrichten die Medien dominieren, ist die Botschaft für ein Leben in Freiheit, Verantwortung, Frieden und Harmonie umso wichtiger", erläutert Heinz Hasenkamp. An dieser Stelle knüpft der Familienbetrieb auch mit seiner Werbebotschaft an und stellt das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung, durch innovative Produkte, wie zum Beispiel umweltfreundliche Heiztechnik, in den Vordergrund. Gleichzeitig soll das persönliche Wohlbefinden nicht außer Acht gelassen werden: Hier dient das eigene Wellnessbad oder die eigene Sauna als Rückzugsort zur körperlichen Entspannung und Regeneration.

Der moderne Linienbus im außergewöhnlichen Hippie-Style ist ab sofort im gesamten Gebiet der Bogestra im Einsatz. Mehr über den Bochumer Meisterbetrieb Hasenkamp Sanitär Heizung Klima:

Hasenkamp Sanitär Heizung Klima zählt mit über 100 Mitarbeiter/innen, drei mehrfach prämierten Bäderausstellungen und einem innovativen Energiesparzentrum zu einem der engagiertesten SHK-Handwerksbetriebe im Rhein-Ruhrgebiet. Der familiengeführte Meisterbetrieb beschäftigt sich seit 1929 mit dem komplexen Feld der modernen Gebäudetechnik. Kundenorientierung, umfassende Fachkompetenz und langjährige Erfahrung sind die Grundlagen für das prämierte Angebot von Hasenkamp. Mit einem großen Portfolio an Leistungen und Produkten rund um Sanitär, Heizung, Klimatechnik, Schwimmbad, Wellness und regenerativen, nachhaltigen Energietechniken bietet der Innovationspreisträger des Mittelstandes (Top 100) seinen Kunden einen umfassenden Komplett-Service.

www.hasenkamp-bochum.de