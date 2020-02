Projektleiter (m/w/d) Wärmeerzeugung

Raum Waldshut-Tiengen

Ihr künftiger Arbeitgeber bietet Ihnen:

Umfassendes Onboarding/Einarbeitung

Ein interessantes Einkommenspaket (Gehalt + betriebliche Leistungen)

Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Zielgerichtete Schulungen, Trainings und Weiterbildungen

Unterstützung beim möglichen Wohnortwechsel

Familienfreundliche Arbeitszeiten

Ihre Aufgaben:

Sie führen und motivieren kooperativ Ihr Team

Sie beraten und betreuen Ihre Kunden – schwerpunktmäßig im Bereich der regenerativen Wärmeerzeugung

Ihnen obliegt die Auftragsbearbeitung und Projektplanung

Sie sind zuständig für den reibungslosen Ablauf auf Baustellen

Sie führen selbstständig Preis- und Konditionsverhandlungen

Sie sind Ansprechpartner für die am Projekt beteiligten Firmen und Dienstleister

Kundenberatungs- und Verkaufsgespräche

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung/Studium im Bereich SHK, TGA oder HLK

Idealerweise Meister*In oder Techniker*In

Von Vorteil wäre eine Zusatzausbildung zum BWH oder vergleichbar, ist aber nicht Bedingung

Leidenschaft für den Verkauf

Sie denken kreativ, serviceorientiert und Sie sind neuen Entwicklungen und Trends aufgeschlossen

Sie arbeiten zuverlässig und selbstständig

Für weitere Informationen erreichen Sie unseren Personalberater Wolfgang Dobler telefonisch unter 07581 537024 oder 0163 8834838.

Oder senden Sie uns gleich Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Upload über unser Bewerberformular unter Stellenangebote auf unserer Homepage www.personalberatung-dwmb.de. Gerne auch per E-Mail an: bewerbung @ dwmb.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und melden uns umgehend. Kennziffer 7581-146.



Vertraulichkeit ist für uns selbstverständlich.