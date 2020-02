Schätzungsweise 1,2 Millionen Haushalte in Deutschland werden mit Wärmespeichern beheizt – ein Wechsel auf ein anderes Heiz- und vor allem Wärmeverteilsystem ist in der Regel nur mit massiven baulichen Veränderungen möglich und daher in der Regel nicht wirtschaftlich. Eine Modernisierung ist aber durchaus sinnvoll. Wird die vorhandene zentrale Steuerung gegen eine moderne Aufladesteuerung mit Witterungsfühler ausgetauscht, zahlt der Staat 200 Euro pro Maßnahme und Wohneinheit als Förderung dazu.

Mit der Aufladesteuerung wird die Heizungsanlage ein Stück intelligent. Sie regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher. Dazu greift die Steuerung auf Außentemperatur und vorhandene Restwärme im Gerät zurück. Sie kann bei allen Lademodellen der Energieversorger eingesetzt werden. Die Modernisierung bringt vor allem mehr Effizienz für die vorhandene Technik. Die Gesellschaft für Energiedienstleistungen (GED) aus Berlin unterstützt Wohnungseigentümer und Mieter bei der Modernisierung mit dem Zuschuss pro Maßnahme und Wohneinheit. Diese Förderung ist Teil des Förderprogramms "STEP up! –– Stromeffizienzpotentiale nutzen" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Mehr Infos zum Förderprogramm: www.foerderung-waermespeicher.de