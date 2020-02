Bethnal Green, nördlich von Whitechapel und Stepney, ist sicherlich ein archetypischer East End Bezirk. Da diese Ecke von London seit Jahren boomt, hat sich der Bezirk von einem No-Go-Viertel in eine angesagte Hochburg verwandelt, in der Blumenmärkte und Boutiquen neben traditionellen englischen Pubs entstehen. Nur drei Gehminuten von der U-Bahn-Station Bethnal Green entfernt liegt Blithehale Court, eines der Unite Students Wohngebiete. Seit 2009 haben hier jedes Jahr über 300 Studenten ein Zuhause gefunden. Getreu der verantwortungsvollen Art und Weise, wie Unite Students seine Geschäfte führt, hat das Unternehmen drei Schwerpunktbereiche eingerichtet, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Zum Beispiel durch die Reduzierung von Wasserverbrauch und der Verschwendung von Wasser, sowie die Nutzung effizienter Gebäude. Alle bestehenden Bauten von Unite Students sind so konzipiert, dass sie die wichtigsten Umweltauswirkungen von Energie und Kohlenstoff, Wasser, Ressourcenverbrauch und Abfall reduzieren. Als größter Manager und Entwickler von speziell gebauten Studentenwohnheimen in Großbritannien ist Unite Students - genau wie Wilo - ein Pionier in seiner Branche. Die Dienstleistungen, Mitarbeiter und Immobilien sind alle auf detaillierte, forschungsbasierte Erkenntnisse ausgerichtet, um den Studenten maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. „Was Wilo von anderen unterscheidet, ist, wie proaktiv sie neue innovative Produkte und Ideen rund um das Thema Energieeffizienz präsentieren", kommentiert James Sprake, Senior Procurement Manager bei Unite Students.

Effizienz-Gutachten verbessert den Betrieb

Insgesamt hat Wilo UK im Jahr 2018 neue Booster-Sets für 11 verschiedene Standorte bereitgestellt - weitere 12 Standorte sind für 2019 in Vorbereitung und haben das Potenzial, diese Zahl zu erhöhen. „Damals fragte uns der Kunde, ob wir eine Untersuchung aller britischen Standorte durchführen und einen Zustandsbericht für die dort eingesetzten Pumpenanlagen erstellen würden - das sind insgesamt mehr als 700", erklärt Wayne Atter, Service Director bei Wilo UK. „Aus diesem Bericht haben wir die ‚Road Map‘ des Lebenszyklus erstellt, die alle Details der Anlagen, die vorgesehene Lebenserwartung und die darauf basierenden empfohlenen Auswechslungstermine und Kosten enthält. Diese Erhebungen waren Teil eines größeren Bestrebens, nämlich die Energieerhebungen gemäß dem Energiesparprogramm (ESOS) zu erfüllen. Die kompakte Druckerhöhungsanlage von Wilo kann zur vollautomatischen Wasserversorgung und Druckerhöhung in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden wie Hotels, Krankenhäusern oder Kaufhäusern eingesetzt werden. Die Hocheffizienz-Pumpenhydraulik der Helix VE-Baureihe in Verbindung mit IE4-IEC-Normmotoren sowie ein überproportional großer Regelbereich des Frequenzumrichters machen die Druckerhöhungsanlage zu einer energiesparenden Lösung. „Durch die effiziente Optimierung unserer Ressourcen konnten wir die Projektinstallationen mit unseren Wartungsaktivitäten kombinieren und so die Erwartungen des Kunden in nur einem Besuch vor Ort erfüllen", so Wayne Atter von Wilo UK weiter.