Am 7. Februar 2020 erhielt hansgrohe in Frankfurt am Main den zweiten Designpreis in diesem Jahr – und das gleich in zweifacher Ausführung. Nach der ICONIC AWARD 2020 „Best of Best“-Auszeichnung im Januar, folgte nun der German Design Award in Gold für die hansgrohe RainTunes Duschszenarien sowie die hansgrohe Küchenarmatur Aquno Select M81. Weitere Awards gab es zudem für die hansgrohe Küchenarmatur M54, das hansgrohe Rainfinity Brausenprogramm, die AXOR Showers Produktfamilie und die AXOR Edge Waschtischmischer Produktfamilie.

Eine internationale Expertenjury bewertete mehr als 5.000 Produkt- und Projekteinreichungen mit dem Ziel, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Das gemeinsam mit Phoenix Design entwickelte digitale Duschsystem RainTunes ist zu Recht eine von nur 71 mit Gold prämierten Produkten der Jury. „Die innovativen RainTunes-Duschszenarien kombinieren die Temperatur und Intensität des Wasserstrahls mit Licht, Musik und Duft zu einem völlig neuen multisensorischen Duscherlebnis. Ein faszinierendes Produkt, das zusammen mit der hansgrohe Home App auf dem Weg zum digitalen Bad einen Meilenstein setzt“, so die Jury.

Begeistert zeigte sich die Jury auch über die exklusive Innovation aus dem hansgrohe Küchenbereich: „Die M81 Küchenarmatur bietet ein innovatives Feature, mit dem das Waschen und Säubern von Speisen noch einfacher und vor allem sanfter geht. Durch die in den breiten Sockel integrierten kleinen zahllosen Düsen kommt das Wasser in einem gefächerten Fluss, ähnlich einer Brause, was besonders schonend ist. Eine höchst interessante Neuheit, die mit dem geradlinig und klar gestalteten Sockel auch sehr ästhetisch gelungen ist.“

„Wir freuen uns sehr, bei einem der anerkanntesten Design-Wettbewerbe weltweit gleich zweimal mit Gold ausgezeichnet worden zu sein. Das bestätigt unsere Innovationsleistung in den Bereichen Bad und Küche und honoriert unseren Designprozess“, freut sich Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe.

„Das gesamte Team ist unheimlich stolz darauf, denn mit Rainfinity setzt hansgrohe ganz neue Akzente im Badezimmer, es sind Produkte für anspruchsvolle Wellness- und Designliebhaber. Und Aquno Select M81 ist ein ganz neues Gesamtkonzept für einen effizienten Wasserworkflow in der Küche. Eine Küchenarmatur für ambitionierte Feinschmecker, für die Kochen mehr ist als das bloße Zubereiten von Speisen.“

hansgrohe RainTunes – das digitale Duscherlebnis

RainTunes bietet ein multisensorisches und inspirierendes Duscherlebnis. In Zusammenarbeit mit Experten aus unterschiedlichsten Lebensbereichen hat hansgrohe die RainTunes-Szenarien entwickelt: Die Synchronisation von Temperatur und Intensität des Wassers, Steuerung von Licht, Duft, Musik und weiteren Multimedia-Anwendungen setzt in Kombination mit der hansgrohe Home App innovative digitale Möglichkeiten im Badezimmer um. Dabei stehen der Mensch und seine individuellen Stimmungen und Bedürfnisse ganz und gar im Mittelpunkt und das Badezimmer wird zu einem individualisierten und sehr persönlichen Wohlfühlort.

hansgrohe Aquno Select M81 – Wellness für Obst und Gemüse

Fließend leicht kreiert der M81 Küchenmischer einen zukunftsweisenden Workflow an der Spüle. Neben der Ausziehbrause sorgt das Tablet mit akzentuierter Kantenführung im unteren Armaturenbereich für optimale Voraussetzungen, um Wasser auf innovative Art fließen zu lassen. Der breit gefächerte Wasserstrahl aus mikrofeinen Einzelstrahlen definiert sanftes Abbrausen von sensiblen Lebensmitteln, spritzfreies Säubern großer Gegenstände und ressourcenschonendes Händewaschen neu. In Kombination mit dem maßgeschneiderten Multifunktionssieb war das kulinarische Vor- und Zubereiten noch nie so einfach und vor allem noch nie so besonders – einfach.