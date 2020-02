Das Interesse am Messestand des Heizkesselherstellers Fröling in Bozen war überwältigend. Komfortables Heizen mit Holz und Pellets steht hoch im Kurs, nicht zuletzt weil CO2-neutrales Heizen das Klima schont. Biomasse-Pionier Fröling hat hier die Lösungen mit der Technik der Zukunft – komfortabel, sauber und effizient. Dies wurde auch mit der Verleihung des Innovationspreises „Klimahouse Trend 2020“ für den Pellets-Brennwertkessel PE1c Pellet unterstrichen. Der PE1c Pellet mit integriertem Brennwertwärmetauscher kann zusätzlich mit einem Elektrofilter ausgestattet werden. „Diese beiden zukunftsweisenden Technologien kompakt in einem Gerät verbaut – das ist weltweit einzigartig am Markt“, freut sich Fröling-GF Dr. Ernst Hutterer. Die Jury, bestehend aus maßgeblichen Experten aus dem Bereich Energie-Gebäude-Umwelt, zeigten sich beeindruckt von diesem Produkt, welches perfekt zu den Anforderungen der aktuellen Zeit passt und auch schon die Anforderungen der Zukunft erfüllt.