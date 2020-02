Die Daten zeichnen folgendes Warengruppenportrait:

Ca. 75% der SHK-Handwerker waren in der Warengruppe aktiv und hatten eine Absatzmenge > 0. Der Grad der Technikverbreitung zeigte im Laufe der letzten 12 Monate eine leichte Veränderungsdynamik und war - mit kleinen Abweichungen - leicht steigend. Die durchschnittliche Absatzmenge pro Handwerksbetrieb betrug ca. 55 Teile, was zu einer Schätzung des jährlichen Marktvolumens in Höhe von ca. 1.330.000 Teile führt. Im Verlauf der letzten 12 Monate zeigte die Schätzung für das Marktvolumen eine leicht steigende Tendenz.

Die fünf meist verbreiteten Marken waren: Keuco, HM GC, Emco, Hewi und Kundenwunsch (Marke ist egal, montiere was der Kunde will). Die fünf Marken mit den größten Marktanteilen waren: Keuco, HM GC, Emco, Kundenwunsch und Avenarius. Die Empfehlungskundenquote / der Net Promotor Score der Top 20 Marken der Warengruppe liegt bei durchschnittlich 94 Punkte. Die marktführenden Marken der Warengruppen machen mehrheitlich einen sehr guten Job.

Für genauere Detaildaten (konkrete KPI der Top 12 Marken) wenden Sie sich bitte an die Querschiesser Unternehmensberatung. Sie erhalten umgehend ein Angebot.