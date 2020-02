Die Bedienung verschiedenster Geräte mit dem Smartphone oder Tablet ist mittlerweile zum Alltag geworden. Auch die ecom GmbH geht den Schritt der Digitalisierung und macht die kabellose Datenübertragung zum Standard.

Simpler Verbindungsaufbau, einfache Handhabung und smarte Datenverarbeitung vereint im ecomMANDER – der neuen kostenlosen Android oder iOS App für ecom-Abgasmessgeräte.

Das generierte Messprotokoll mit bis zu zehn Messungen, fügt automatisch die Kundendaten sowie alle Kontaktdaten inkl. Logo des Erstellers mit ein.

In Zeiten der Digitalisierung bietet der ecomMANDER obendrein die Möglichkeit, ein digitales Wartungsformular zu erstellen. Durchgeführte Arbeiten können ebenso dokumentiert werden wie angefallenes Material, Arbeitszeiten oder gar eine Reparaturempfehlung an den Kunden.

Im Anschluss lassen sich Wartungsprotokoll und -formular ganz einfach mit dem Smartphone oder dem Tablet per Mail versenden oder in einer Daten-Cloud (wie z.B. der Dropbox) abspeichern. So können im Büro die Dokumente bequem in der Kundendatenverwaltung aufgenommen,ausgedruckt und zusammen mit der Rechnung versendet werden.

Eine weitere Arbeitserleichterung ist es für jeden, der sporadisch mittlere und größere Anlagen misst, sein Handy als Fernanzeige zur Brenner-Einstellung zu nutzen, während sich das Messgerät an der Messöffnung befindet.

Die vielfältigen Funktionen der kostenlosen App gibt es unter www.ecom.de/wissen/ecommander/.

