Mit ihren bohrlochlosen Montage-Lösungen im Bereich der Badaccessoires unterstützt die tesa nie wieder bohren GmbH seit rund 15 Jahren Handwerker und Installateure dabei, wertmindernde Beschädigungen in Nassräumen zu vermeiden. Die 2017 in Kraft getretene DIN 18534 spielt der Klebetechnik in die Karten: Die für Deutschland geltende Norm definiert, wie bei der Abdichtung von Innenräumen insbesondere im Sanitärbereich zu verfahren ist und sensibilisiert alle beteiligten Gewerke für den Schutz der Bausubstanz.

Der in die Wandstange beziehungsweise in das Duschsystem integrierte Wandanschlussbogen stellt eine schnelle und risikoarme Lösung für das Badezimmer dar: Der untere Wandhalter fungiert als Wandanschluss und lässt sich direkt auf den vom Unterputzthermostat kommenden Wasseranschluss aufschrauben. Die obere Wandhalterung kann dann unkompliziert mit der bewährten nie wieder bohren.-Profi-Klebetechnik befestigt werden. Das vermeidet nicht nur Bohrlöcher – dank der verstellbaren Wandhalterung und den verschiedenen Wandstangenlängen, lassen sich auch alte Beschädigungen mühelos kaschieren.

Sie wollen sich selbst von den Vorteilen des integrierten Wandanschlussbogens überzeugen? Erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird das System auf der diesjährigen SHK Messe in Essen. Besuchen Sie uns doch einfach in Halle 7 an Stand 7D08.

