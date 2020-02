Der Erfolg von DAB Pumpen in vielen Märkten weltweit ist untrennbar mit dem Markterfolg der Tauchpumpen Nova und Feka verbunden. Diese Erfolgsbilanz wird auch von DAB Pumps Deutschland aktiviert. Beste Voraussetzungen hierfür bietet der neue Standort Mönchengladbach nach erfolgtem Umzug aus Tönisvorst.

Millionen von Anwendern im häuslichen Bereich vertrauen bei Entwässerung aller Arten von sauberem bis schmutzigem Wasser(Grauwasser) bis 25 mm Feststoffgröße der DAB Pumpentechnologie. Zum 40. Geburtstag der erfolgreichen Zwillinge – bisher über 4 Mio. Pumpen verkauft – zeigt sich die Serie neu aufgestellt: Design, Leistung und Typenvielfalt sind optimiert und erweitert.

So präsentieren sich zu Beginn des neuen Jahrzehnts sechs Typen Nova- und vier Typen Feka-Tauchpumpen in frischem Grün-Schwarz-Design wie aus einem Guss. Mit dieser Pumpenfamilie lassen sich nicht nur Tanks, Behälter, Zisternen leeren, überflutete Keller, Räume und Garagen entwässern, sondern auch Schmutzwasser aus biologischen Gruben mit Feststoffen bis 25 mm Größe mit der Pumpe Feka fördern. Eben echte Allrounder im häuslichen Bereich, gut gerüstet für den Pumpeneinsatz auch in Zukunft.

Frischer Auftritt im DAB-Design

Handlich, kompakt, von geringem Gewicht, ausgelegt in runden Formen, konisch nach oben verlaufend, mit markentypischen Farben im Hydraulikunterteil grün, im Motoroberteil schwarz, hier wird das gleiche technologische Erscheinungsbild über alle Typen hinweg deutlich.

Überall gerundet, mit Tragegriff im Kopfbereich, sind die Pumpen leicht zu transportieren. Ausgerüstet mit Anschlüssen für vertikalen und horizontalen Druckabgang ist die Anwendung so flexibel bei fixen und mobilen Installationen gegeben.

Nova und Feka, mehr Leistung eingebaut

Viele Elemente der Modellaufwertung zeigen den technologischen Fortschritt: wie die Dreifachdichtung der Ölkammer und geschmierten Lager, das neue Motorkabeldichtungssystem oder der bessere Korrosionsschutz durch Einsatz von Edelstahl beim Motor (AISI 304) und Motorwelle (AISI 431).

Neue Motoren in der Bauserie Nova 600 und Feka 600 und Laufräder mit verbesserten Leistungsgraden kommen zur Wirkung und sorgen somit auch für optimierte Energieeffizienz. Mit Aufnahme eines weiteren Pumpentyps Feka 300 hat die schon bewährte Feka 600 eine Variante für geringere Anforderungen erhalten.Die Spreizung in der Leistungskraft der Serie Nova (Typen 180, 200, 300 und 600) sowie bei Feka (300, 600) ist ein hervorstechendes Merkmal der Pumpenfamilie. So kann jeder Anwender, individuell angepasst, die Tauch- und Schmutzwasserpumpe auswählen, die zu seiner Anwendung passt.

Die Vorstellung der optimierten Pumpenserie von DAB Pumps erfolgt auf der internationalen Messe MCE, 17. – 20.03.2020, in Mailand.

Weitere Informationen unter www.dabpumps.de.