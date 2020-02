Die PYD-ALU® Topmodule werden direkt an der Unterkonstruktion der Decke befestigt. Die CD-Profile der Trockenbaudecke lassen sich damit ebenfalls zur Temperierung aktivieren. Abbildung: PYD-Thermosysteme, Bischofswiesen

Geringer Montageaufwand dank werkzeugloser Montage

Als Trockenbausystem ist das PYD-ALU® Topmodul geeignet für den Einsatz als Heiz- und Kühldecke unter Gipsfaserplatten. Durch die patentierten Modulhalter ist es gelungen, eine einfache Lösung für die werkzeuglose Montage zu entwickeln. Da das 16 mm starke PE-RT-Systemrohr erst nach der Befestigung der Module an der Decke verlegt wird, sind Rohrverbindungen innerhalb der Systemfläche überflüssig. Das PYD-ALU® Topmodul kann darüber hinaus mit geringem Aufwand und direkt auf der Baustelle an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Der Hersteller gewährt eine Systemgarantie von 10 Jahren.

Vergrößerte aktivierte Fläche für optimale Leistung

Normalerweise werden die Module zwischen die CD-Profile der abgehängten Decke eingelegt und montiert, was die aktivierte Fläche um ein Drittel verringert. Das ist beim PYD-ALU® Topmodul anders: Das patentierte System überspannt die gesamte Unterkonstruktion und lässt sich mit den PYD-Modulhaltern werkzeuglos im Feinrost der Decke befestigen.

Ideale Alternative zur Fußbodentemperierung

Geschäftsführer Stefan Ilsanker sieht den großen Mehrwert für Bauherren, Planer und Nutzer: „Das PYD-ALU® Topmodul ergänzt einerseits unser Portfolio um den wichtigen Bereich ‚Decke’. Wir können nun alle aktivierbaren Flächen in einem Raum – also Boden, Wand und Decke – mit unseren Produkten temperieren. Andererseits schaffen wir mit dem Deckenheiz- und Deckenkühlsystem eine optimale Alternative zur Fußbodentemperierung. Denn wenn im Projekt bereits eine Unterdecke geplant ist, lässt sich unser Trockenbausystem dort zügig und platzsparend einbauen.“



D as PYD-ALU® Topmodul.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Werkzeuglose Montage.

Modulbauweise ohne Rohrverbinder.

Geeignet für Akustik- und geschlossene GK-Decken

Hochflexibel durch teilbare Module

Maximale Flächenaktivierung für maximale Leistung

Bei einer Sanierung muss nicht auf den Komfort einer Flächenheizung / -kühlung verzichtet werden

Vorhandene Böden können verbleiben, so dass auch z. B. eine Wärmepumpe für die Beheizung und Kühlung effektiv genutzt werden kann

Die Oberflächentemperaturen sind sehr nahe an der Raumtemperatur

Maximale Kühlleistung: bis 71 W/m bei 10 K

Maximale Heizleistung: bis 79 W/m bei 15 K

ideal für Brennwertgeräte und solarbetriebene Anlagen sowie jede andere Niedertemperaturheizung

Ergänzende Informationen zum PYD-ALU® Topmodul und den weiteren Produkten sowie Dienstleistungen von PYD: www.pyd.de.