Gerade bei größeren Brennern oder großen Entfernungen zwischen Tank und Brenner gehören Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner zur notwendigen Versorgungs- und Sicherheitstechnik. Diese Aggregate sind somit für eine störungsfreie und selbsttätige Versorgung von Ölbrennern bzw. Ölverbrauchsstellen verantwortlich.

Zu den Ölversorgungsanlagen gehören z. B. :

Ölförderaggregate

Ölversorgungsbehälter sowie zugehörige Regel- und Sicherheitseinrichtungen

Bauelemente

Armaturen

Leitungen

Filter

Heizölentlüfter und

Zähler.

Wie in vielen anderen Situationen ist eine sorgfältige Planung/Auslegung, unter Berücksichtigung aller Anlagen-Parameter, die Grundlage für eine sichere und problemlose Funktion der Ölversorgung. Dies trifft für alle Anlagensysteme zu. Die wesentlichsten Kriterien zur Auslegung von Ölförderanlagen sind:

Entfernung Tank (Ansaugstelle) - Ölförderaggregat,

Entfernung Ölförderaggregat - Brenner,

Informationen über den Leitungsverlauf und die Rohrdurchmesser der Heizöl-Versorgungsleitungen,

Ölbedarf aller Brenner.

Mit diesen Parametern und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben kann das für den individuellen Fall optimale Ölversorgungssystem geplant werden. Gemeinsam mit den Herstellern der entsprechenden Systeme und Aggregaten bieten wir Planern und Fachhandwerkern eine umfassende Unterstützung bei der Anlagenauslegung an.

