Aufstehen, einsteigen und geradewegs zur Baustelle - seit etwas mehr als einem Jahr bietet die GC-Gruppe mit CarLoad die Direktbelieferung in das Monteurfahrzeug. Zum inzwischen bundesweit vom Fachhandwerk genutzten Service gehört unter anderem eine spezielle App zum Orten, Öffnen und sicheren Wiederverschließen des Kundenfahrzeugs. Für diese CarLoad-Technologie erhielt die GC-Gruppe nun in Düsseldorf den reta Award des EHI Retail Institute in der Kategorie „Best Enterprise Solution". reta steht für „retail technology awards Europe”. Mit den reta Awards zeichnen die Veranstalter die besten Technologie-Lösungen im Handel aus.



Bei der feierlichen Award-Vergabe wurden in der Dr. Thompsons Seifenfabrik jeweils drei gleichrangige Preisträger in den Kategorien „Best Customer Experience", „Best Enterprise Solution", „Best Omnichannel Solution" und „Best Instore Solution" geehrt. In der Kategorie „Best Enterprise Solution" werden Handelsunternehmen ausgezeichnet, die ihre Effizienz durch die Entwicklung und Implementierung innovativer Systeme und Technologien gesteigert haben, entweder intern oder in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen - so wie die GC-Gruppe.

Über die gemeinsam mit T-Systems entwickelte und nun prämierte Lösung erhalten die jeweiligen GC-Fahrer für eine bestimmte Zeit Zugang zu allen in der App freigegebenen Fahrzeugen. Die App vereint dabei die Funktionen für Authentifizierung und Zugang. Das Paket ist maßgeschneidert auf die Logistikabläufe der GC-Gruppe ausgerichtet: Der Fachhandwerkskunde bestellt seine Produkte einfach über den Online-Shop GC Online Plus. Der jeweilige Standort seines Fahrzeugs wird dort hinterlegt. Auf seiner Nachttour kann der Fahrer des jeweiligen GC-Hauses die Monteurfahrzeuge, die beladen werden sollen, über eine spezielle App mit seinem Smartphone orten und öffnen. Er lädt die bestellten Produkte ein und schließt das Fahrzeug anschließend wieder sicher ab. Für den Monteur ist damit für den Arbeitstag alles vorbereitet.

Patrick Hofmann, Leitung Logistik, Immobilien und Baumanagement der GC-Gruppe: „Das Fachhandwerk schätzt die logistischen, zeitlichen und damit auch kostensparenden Vorteile von CarLoad. Wir freuen uns sehr, dass die Jury unsere jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Lösung mit dem reta Award prämiert hat. Dieser Preis untermauert die Innovationskraft der SHK-Branche mit der GC-Gruppe als richtungsweisendem Impulsgeber." Manfred Bannweg, Teamleiter im

Bereich Logistik: „Mit CarLoad nutzen wir die Chancen, die sich mit der Digitalisierung bieten. Und das konkret abgestimmt auf die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden."