Informieren, erleben und kaufen auf 200 Quadratmetern: Gemeinsam mit 19 renommierten Herstellern lädt die GC-GRUPPE bei der SHK Essen vom 10. bis 13. März 2020 auf ihren Werkzeugstand in Halle 5. Besucher bekommen am Stand 5J18 bewährte Produkte und brandneue Innovationen live und in Farbe zu sehen und können testen, was das (Werk-)Zeug hält. Auf dem Werkzeugstand mit seinen praktischen Möglichkeiten kann geguckt, getestet und gekauft werden.

Bereits zum dritten Mal in Folge ist die GC-Gruppe mit ihrem Werkzeugstand in Essen dabei. Ein Paradies für die Profis aus der Praxis, das zeigten die vergangenen Messeauftritte. Entsprechend stieg die Zahl der beteiligten Hersteller auf 19 an. Bei der SHK Essen kann das Fachhandwerk im Umgang mit Bohrer und Pressmaschine also richtig Gas geben. Die GC-Gruppe gestaltet den Messestand wie eine Boxengasse. In den einzelnen Garagen können Besucher die verschiedenen Werkzeuge auf Herz, Nieren und Handlichkeit testen. Das Motto kann rasanter nicht sein: Mit dem richtigen Team schneller ans Ziel.

Mit Sonderaktionen sorgt die GC-Gruppe für zusätzliche PS. Zentrale Themen am Messestand sind das Kernbohren, Rauchgasanalyse, Abdrucktechnik, Gewindeschneidtechnik und Kameratechnik für die Rohrreinigung sowie Ortungstechnik, um Leckage oder Verstopfungen in den Rohrsystemen zu orten. Der Überblick zeigt: Werkzeuge sind nicht nur ständige Begleiter des Fachhandwerkers, sondern überzeugen auch als Problemlöser.