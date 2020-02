Mehr Komfort, mehr Leistung, aber weniger Energieverbrauch und weniger CO2-Emissionen – Architekten, die Bauindustrie und die Nutzer stellen heute komplexe Ansprüche an die Gebäudetechnik. Für die Hersteller bedeutet dies, Produkte verstärkt als Teil eines ganzen, intelligent vernetzten Systems zu denken. Anlässlich des Branchentreffs IFH Intherm vom 21. bis zum 24. April 2020 in der Messe Nürnberg stellt Flamco Meibes gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Simplex perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen vor, die das Heizen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten nachhaltiger, effizienter und smarter machen. Zu sehen sind diese in Halle 6, Stand 115.



Das harmonische Zusammenspiel einzelner Komponenten demonstriert Flamco Meibes mit der Prefab Boiler Room Unit als Herzstück des Messestands. Damit bietet das Unternehmen den Heizungsraum als vorgefertigtes Komplettpaket an. Die Planer definieren lediglich die benötigte Leistung, die Auswahl der Bauteile und ihre Anordnung im Raum erfolgt projektindividuell durch Berater von Flamco Meibes. Diese greifen dabei auf das umfangreiche Spektrum des Mutterkonzerns Aalberts N. V. zurück, dem auch Simplex zugehörig ist. So ist sichergestellt, dass die Produkte fachgerecht aufeinander abgestimmt sind. Auf der Baustelle müssen die Komponenten nur noch im Plug&Play-Verfahren angeschlossen werden. Das führt zu einer Kosten- und Zeitersparnis in allen Projektphasen.

Digital, intelligent und transparent

Mit dem neuen Metering-Service Flamconnect, der auf der Messe dem Publikum vorgestellt wird, haben Installateure stets alle Geräte im Blick. Das System mit App-Verknüpfung sammelt alle Verbrauchsdaten zentral und gibt zudem Auskunft über anstehende Wartungen oder auftretende Störungen. Auch die neue Generation der Flextronic-Steuerungen für Flamcomat-Druckautomaten verfügt über App- und Cloud-Connectivity-Funktionen, einschließlich des Zugriffs auf die Flamconnect Fernwartungsplattformen. Das erleichtert die Inbetriebnahme, Ferndiagnose und -steuerung.

Mehr Flexibilität in der Energieverteilung

Zu den ausgestellten Produktneuheiten gehört das Sortiment der Meibes MeiFlow Top S Pumpengruppe für ungemischte und gemischte Heiz- und Kühlkreise bis 70 kW. Die gemischte Baureihe ist mit einem austauschbaren Mischer zum Austausch von Vor- und Rücklauf (links/rechts) ausgestattet. Als Kurz- oder Langversion erhältlich, können die MeiFlow Top S Pumpengruppen mit zahlreichen Funktionen wie einer Konstantwert-Regelung, Rücklauftemperaturanhebung oder witterungsgeführter Regelung projektindividuell zusammengestellt werden. Zusätzlich stellt Meibes Anlagenschutz und Effizienz in den Vordergrund durch die Integration des Schlammabscheiders Flamco Clean Smart. Neben den technischen und anwendungsorientierten Prämissen wurde zudem in puncto Produktdesign ein neuer Maßstab gesetzt.

Darüber hinaus gibt es am Messestand eine Übersicht verschiedener Modelle der LogoTherm-Übergabestationen, darunter die LogoFresh-Frischwasserstationen und die LogoMatic G2. Letztere ist eine kompakte, anschlussfertige dezentrale Übergabestation mit elektronisch gesteuerter Warmwasserbereitung und Heizraumversorgung, die nun auch die Möglichkeit einer Anbindung ans Smart Home oder Gebäudeleitsysteme bietet.

Effizienzsteigernde Produktinnovationen

Außerdem am Messestand zu sehen: die Druckausdehnungsgefäße der Produktlinie Flexcon Premium mit einer einzigartigen Kunststoffmembran, die durch eine bessere Umweltbilanz bei längerer Lebensdauer überzeugt. Darauf gibt Flamco Meibes 15 Jahre Garantie. Die neuen Luft- und Schlammabscheider von Flamco XStream arbeiten mit einem ECO/MAX-Modus, der die Leistung des Systems verbessert und bis zu 15 Prozent weniger Energieverbrauch gewährleistet.

Abgerundet wird die Produkt-Schau von Secos, dem neuen Regelsystem für die Flächentemperierung von Simplex. Der Systemverteiler mit innovativer Ventiltechnologie gleicht die Heizzonen dynamisch und vollautomatisch ab. Auf diese Weise ergeben sich Energieeinsparungen von bis zu 25 Prozent. Eine schnelle Installation und Inbetriebnahme ist dank Plug&Play-Verbindung möglich.