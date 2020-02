Magnetismus und Know how: Das Dreamteam für effiziente Anlagen

Beim Füllen einer Anlage gelangt im Wasser gelöste Luft in jede Anlage. Temperaturerhöhung oder lokale Druckverminderung lässt einen Teil davon ausgasen. Größere Luftblasen werden dabei klassisch über Entlüfter abgeführt. Luftblasen mit einem Durchmesser kleiner 0,2 mm, sogenannte Mikroblasen, bleiben jedoch in Schwebe und werden weiter mit dem Wasser mittransportiert. Sie verursachen Korrosionen und damit Verschlammungen. Ein gutes Luftabscheidesystem muss diese Mikroblasen zu größeren Blasen vereinigen, sodass sie ebenfalls aus der Anlage entweichen können.

Verschmutzungen und Verschlammungen verringern Leitungsquerschnitte, Pumpen und Ventile werden behindert, die Anlageneffizienz sinkt und es kann bis zum Totalausfall kommen. Verunreinigungen müssen daher rasch und möglichst vollständig aus einer Anlage entfernt werden.

Im HERZ Luft- und Schlammabscheider wird ganz ruhig gearbeitet. Durch den überaus großen Korpus wird die Fließgeschwindigkeit des Wassers um zumindest 85 % verringert. Luft kann zum automatischen Entlüfter aufsteigen, Schmutz und Schlamm kann sich absetzen. Die Zwangsführung des Wassers über eine speziell konstruierte Edelstahlbürste unterstützt neben der Schlammabscheidung ganz massiv die Luft-Mikroblasenabscheidung aus dem Wasser. Magnetische Teilchen, die gerade für die heute überall eingesetzten Hocheffizienzpumpen gefährlich sind, werden am eingeschobenen Magneten gesammelt. Wird der Magnet entfernt, dann können diese Teilchen und der ganze angesammelte Schmutz und Schlamm einfach durch einen großzügig dimensionierten Entleerhahn abgelassen werden, ohne dass die Anlage drucklos gemacht werden muss. Der Einbau des HERZ Luft- und Schlammabscheiders kann sowohl in horizontale als auch in vertikale Rohrstrecken erfolgen. Der automatische Entlüfter kann unter Druck getauscht werden, wenn einmal eine Komplettreinigung ansteht.

Die HERZ-Entwicklungstechniker sind stolz, dass es mit dem HERZ Luft- und Schlammabscheider gelungen ist, einen montagefreundlichen, wartungsfreundlichen und hocheffektiven Beschützer einer Anlage zu kreieren. Der HERZ Luft- und Schlammabscheider ist in DN 20 und DN 25 erhältlich.

Mehr über die Funktionsweise des HERZ Luft- und Schlammabscheiders mit integriertem Magnet finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.