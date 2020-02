Der bundesweite Preis für Holzpellets ist im Februar leicht ge­sunken. Laut Angaben des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands e.V. (DEPV) liegt der Durchschnittspreis für 6 Tonnen (t) Abnahmemenge bei 261,61 EUR/t. Im Ver­gleich zum Januar ist das ein Rückgang von 0,2 Prozent, zum Vorjahresmonat sind es sogar 1,2 Prozent weniger. Ein Kilogramm Pellets kostet demnach 26,16 Cent, eine Ki­lowattstunde (kWh) Wärme 5,23 Cent. Der Preisvorteil von Pellets gegenüber Heizöl liegt im Februar bei 12,7 Prozent, gegenüber Erdgas bei rd. 17,0 Prozent.

„Die jahreszeitlich zu milden Temperaturen beeinflussen den Preis für Holzpellets", er­klärt DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. „Einerseits sind die Produktionsbedingun­gen sehr gut, andererseits ist die Nachfrage insbesondere von Großverbrauchern witte­rungsbedingt niedriger. Die Situation ist aber auch ein Beleg für die Transparenz des Pel­letmarktes und zeigt, dass Verbraucher sich auf die kleinen Presslinge verlassen kön­nen."

Bei der Bestellung von Pellets und auch anderen modernen Holzbrennstoffen wie Hack­schnitzeln und Briketts sollten Verbraucher auf hochwertige, nachgewiesene Qualität achten. Dafür ist die ENplus-Zertifizierung der beste Indikator. Adressen von zertifizier­ten Pellethändlern listet die Seite www.enplus-pellets.de.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Februar 2020 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): Am günstigsten sind Pellets wie schon im Vormonat mit 258,57 EUR/t in der Region Mitte. In Nord-/Ostdeutschland kosten Pellets durchschnittlich 260,65 EUR/t, knapp gefolgt von Süddeutschland mit 261,69 EUR/t.

Größere Mengen (26 t) wurden im Februar 2020 zu folgenden Konditionen gehandelt - z.T. etwas teurer als im Vormonat: Süd: 248,62 EUR/t, Mitte: 240,18 EUR/t, Nord/Ost: 242,79 EUR/t (alle inkl. MwSt.).

DEPV-Index

Der DEPV-Preisindex wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.

DEPV-Index Februar 2020 6 t: 261,61EUR

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkos­ten und MwSt.).

DEPV-Index Februar 2020 26 t: 245,80 EUR

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Neben­kosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets (Quelle: DEPI)

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland