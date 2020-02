G.U.T.e Nachrichten für das Fachhandwerk. Zum Jahresbeginn 2020 hat die G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG eine neue Niederlassung in Ostbrandenburg gegründet. Von ihren Standorten in Frankfurt/Oder und Strausberg aus steht das zehnköpfige Team der G.U.T. LAWITZKE den „Männern und Frauen vom Fach" künftig vor Ort zur Seite.

Längst hat sich die G.U.T.-GRUPPE zu einem verlässlichen und gefragten Partner des Fachhandwerks entwickelt. Seit der Gründung der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG im Jahr 2018 bietet sie Menschen auf dem Weg in die Selbständigkeit sowie anderen Unternehmen noch größere Chancen, in aller Ruhe und mit breiter Unterstützung zu wachsen. Als Dachge­sellschaft verbindet die G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG die Stärken bundesweiter Vernetzung und Logistik mit den Vorteilen persönlicher Ansprechpartner und Serviceleistungen in den Niederlassungen vor Ort. Davon profitieren auch die Kunden der G.U.T. LAWITZKE.

Mit Axel Lawitzke steht ein erfahrener Großhändler an der Spitze der Niederlassung. Der 56-Jährige freut sich auf die kommenden Aufgaben und die Zusammenarbeit mit dem Fach­handwerk vor Ort: „Mit einem besonderen Team und in einer besonderen Region wollen wir einiges bewegen. Unser Blick gilt den Kunden mit ihren Bedürfnissen und Herausforde­rungen in einer zunehmend digitalisierten Welt. Die Serviceleis­tungen der G.U.T.-GRUPPE schaffen zusätzliche Möglichkeiten, um das Fachhandwerk vor Ort und in der Region zu stärken."

Bernd Reinke, persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG: „Das Fachhandwerk kann sich auf einen neuen und richtig G.U.T.en Partner verlassen.

Die Mannschaft kennt die Region, kennt das Fachhandwerk vor Ort und bekommt unter unserem Dach und als Teil der G.U.T.-GRUPPE die Möglichkeiten, sofort echte Mehrwerte für ihre Kunden zu schaffen."