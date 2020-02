Neu sind das integrierte Gefälle sowie ein massives, in sich geschlossenes Rinnenprofil. Die Duschrinne ist in zwei Größen erhältlich und kann durch ablängen individuell angepasst werden. Die CleanLine80 steht in drei Oberflächenvarianten passend zu den aktuellen Fliesentrends zur Verfügung: Champagner, Schwarzchrom und Edelstahl.

